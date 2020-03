Verbazing bij Amsterdamse scholen over beslissing van het kabinet

Het besluit de scholen in Nederland open te houden wekt ook bij Amsterdamse scholen verbazing, al heeft een enkeling begrip en spreekt niet iedereen zich uit.

Raar en wonderlijk. Dat zegt Alle van Steenis, bestuurder van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, over de oproep van het kabinet om de scholen in Nederland vooralsnog open te houden. “Het is raar om te zeggen: bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verbieden we en een school waar dagelijks duizend mensen rondlopen blijft open. Maar we hebben ermee te dealen.”

Donderdagmiddag sprak Van Steenis met zijn schooldirecteuren over het beleid de komende tijd. “Een enkele directeur begon te morren over de opstelling van de minister-president, maar dat heb ik afgekapt. Je kunt er van alles van vinden, ik ben er ook verbaasd over, maar het heeft niet zoveel zin je te beklagen.”

Bovendien verwacht Van Steenis dat de scholen uiteindelijk toch dicht zullen gaan. “Daar ga ik stiekem wel vanuit. Het lijkt me onomkeerbaar. De uitleg bij het besluit is ook een beetje wonderlijk, dat als je de scholen sluit opa’s en oma’s komen oppassen en die zijn kwetsbaar.”

Verkouden

Vooralsnog is het uitgangspunt op de Montessorischolen dat leraren en leerlingen die verkouden zijn, thuis moeten blijven. “Docenten moeten thuis via de mail bereikbaar zijn voor leerlingen en leerlingen moeten thuis met de studieplanner aan de slag. Ik voorzie een rommelige periode, met misschien wel halfvolle klassen. We gaan geen sancties opleggen aan leerlingen die verkouden thuis zitten. De leerlingen die er wel zijn sturen we in de pauze lekker naar buiten, anders zitten ze in de kantine met een paar honderd man.”

Andere Amsterdamse schoolleiders reageren gelaten op de persconferentie van premier Rutte, minister Bruno Bruis (Medische Zorg) en RIVM-voorman Jaap van Dissel. “Ik begrijp dat het feit dat de maatregel om geen bijeenkomsten met meer dan honderd mensen te houden, de vraag oproept waarom de scholen dan openblijven,” zegt Wendelien Hoedemaker, directeur van het Caland Lyceum. “Maar ik kan ook begrijpen dat scholen een opvangfunctie hebben voor leerlingen. Het stelt ons voor een uitdaging om geen onnodige risico’s te creëren voor leerlingen en personeel.”

Arnold Jonk, bestuurder van Staij (Samen tussen Amstel en IJ), waar negentien scholen met in totaal ruim 6000 leerlingen onder vallen, gaat een waardeoordeel uit de weg. “We volgen de adviezen van de regering. Het land heeft geen behoefte aan nog meer virusdeskundigen. We kunnen niet anders dan vertrouwen op de deskundigen van het RIVM.”

Onrust

Younes Hanin, directeur-bestuurder van de El Amienscholen, zegt vooralsnog geen standpunt in te nemen, ‘om de onrust niet te vergroten’. Hij heeft wel praktische vragen. “Stel dat maandag zes docenten zich ziek melden vanwege hoesten. Wat dan? Kunnen we een klas naar huis sturen als er geen ouders zijn die willen invallen?”

Bart Vervoort, directeur van basisschool de Bijlmerhorst, kijkt met enige zorg naar oudere leraren in zijn team. “Zes teamleden zijn 63 of 64 jaar. Die werken vier of dagen in de week en zijn gezond. Maar ik reken ze wel tot de categorie mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus.”

Onder de leraren van de Bijlmerhorst zijn wisselende reacties. Critici hebben het gevoel dat de scholen worden gebruikt als opvangplek. “En je hoort ook bezorgde geluiden over de eigen kwetsbaarheid,” aldus Vervoort. “Dat snap ik; te midden van al die leerlingen lopen onderwijzers risico. Zelf volg ik de logica van de regering wel. Ik ben geen voorstander van overmatige paniek. Sommige onderdelen van de maatschappij zijn nu eenmaal belangrijker voor het dagelijks leven dan andere. Dat geldt natuurlijk op de eerste plaats voor de zorg. Maar onderwijs is ook relevant.”

“Onze school staat midden in de Bijlmer, veel kinderen hier kunnen eigenlijk geen week school missen. Ik ben dan ook blij dat we gewoon openblijven.”