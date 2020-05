Verandert griezelpaleis Dungeon in Europa’s grootste bedevaartsoord?

De Amsterdam Dungeon op het Rokin: griezelen langs acteurs en poppen. Beeld ANP

Dat staat in een persbericht van stichting Lourdes aan de Amstel, verstuurd aan de vooravond van het pinksterweekend. ‘Zodat Amsterdam weer de grootste bedevaartsplek van Europa zal worden.’

Historisch gezien is dat geen rare gedachte; het griezelpaleis staat op de plek waar volgens de overlevering rond 1345 het mirakel van Amsterdam plaatsvond maar biedt sinds de beeldenstorm geen plek meer aan het katholieke geloof.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de in 1912 herbouwde kapel ook geen protestants gebedshuis meer.

Griezelpaleis

Met het vermeende vertrek van de Amsterdam Dungeon zou voor het eerst een grote toeristische attractie uit de binnenstad van Amsterdam verdwijnen. Het griezelpaleis, onderdeel van het Britse Merlin Entertainment, werd in 2005 inclusief achtbaan in de voormalige gebedsruimte geopend en is jaarlijks goed voor 200 tot 250.000 bezoekers.

De attractie zelf weet echter van niets. “Wij zijn juist blij dat we maandag weer open kunnen en zijn zeker niet van plan te vertrekken,” zegt een woordvoerder.

Het is dan ook vooral een pregnant geformuleerde wensgedachte; niet voor het eerst bij de stichting en zijn voorman. Lourdes aan de Amstel ijvert al jaren voor de bouw aan de Zuidas van een replica op ware omvang van de Aya Sofia, ook al zo’n godshuis dat eeuwen geleden door een concurrerende religie werd overgenomen.

Voorzitter Mathé Reijnierse is echter op een missie. “De bisschop wil het al heel lang,” zegt hij. “Hij heeft aan mij gevraagd hier achteraan gegaan.”

Bijzondere plek

Maar dat ligt genuanceerder. “Voor ons katholieken is het een bijzondere plek,” zegt een woordvoerder van het bisdom, “maar op dit moment zijn er geen concrete plannen om die ruimte te huren. Het is ook een dure locatie.” Hij erkent dat er sprake is van een zekere persoonlijke betrokkenheid van bisschop monseigneur Jos Punt. “Maar dat is meer hoop.”

Reijnierse erkent desgevraagd dat het vertrek van de Dungeon vooral op aannames is gebaseerd. “Het klopt dat Merlin Entertainment erkent dat het niet aan de orde is. Maar het is een gebouw met allemaal kleine kamertjes. Hoe willen ze daar 1,5 meter afstand houden?”

Helemaal zonder grond is de twijfel over de toekomst niet. Dungeoneigenaar Merlin zit, vanwege brexit en corona, in zwaar weer. Doordat de 130 attracties op 9 na zijn gesloten, verbrandt het bedrijf 60 miljoen pond per maand. In april werd een half miljard euro noodkrediet aangetrokken, op voorspraak van saneringen.

De kapel is, inclusief horrorhuurder, sinds 2008 voor 40 miljoen euro in handen van de Stichting Laurentius en Petronella tot behoud van monumenten, wat weer onderdeel is van het Amsterdamse vastgoedbedrijf Metroprop. Dat onthoudt zich vooralsnog van commentaar.