Ventilatie op 43 Amsterdamse scholen nog altijd niet op orde

De scholen zijn sinds deze week weer open, ondanks de omnikronvariant die door de stad raast. Bekend is dat goed ventileren helpt om de verspreiding te beperken. Toch is op verschillende Amsterdamse scholen vooralsnog de ventilatie niet op orde.

Aanleiding voor raadslid Ilana Rooderkerk (D66) om vragen hierover te stellen aan wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs). Want waarom is de ventilatie – twee jaar nadat het virus in Nederland binnendrong – nog niet op elke school goed geregeld? En om hoeveel scholen gaat het?

Op 288 scholen is de ventilatie wel goed geregeld, 32 scholen ‘zitten nu in het proces’ en 11 scholen hebben ‘tot nu toe geen gehoor gegeven’ om de ventilatie op orde te brengen, zei Moorman. Hierdoor zitten honderden kinderen in lokalen waar de luchtverversing niet optimaal is. Moorman: “Wij sporen die scholen nogmaals aan om dit wel te doen, maar de verantwoordelijkheid ligt exclusief bij de scholen. Niet bij ons.”

Zo zijn er volgens Moorman scholen die later dit jaar gaan verhuizen naar een nieuw gebouw en nu geen geld willen investeren in ventilatie. Ze beloofde dat de gemeente er alles aan gaat doen om de scholen zover te krijgen dit nu wel al te realiseren.

CO2-meters

Naast vragen over ventilatie kwam ook de CO2-meter ter sprake. Die kan in klaslokalen aantonen wanneer de luchtkwaliteit niet goed is. Kleurt deze rood, dan is er een probleem en moeten de ramen open om ervoor te zorgen dat de luchtstroom weer goed doorloopt. Moorman zei dat de meters inmiddels in de meeste klaslokalen wel hangen. “We gaan deze leveren waar ze nog niet zijn. Leraren vinden dat ook fijn.”

Overigens lijkt Amsterdam het op het gebied van ventileren beter te doen dan het landelijke gemiddelde. Op meer dan een kwart van de Nederlandse scholen is de ventilatie niet goed, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Zeker een half miljoen leerlingen en onderwijspersoneel ondervinden hier last van. Een goede luchtcirculatie helpt niet alleen tegen verspreiding van het virus, maar verbetert ook de leerprestaties.

Ruim 600 scholen hebben het afgelopen jaar geld gekregen om het binnenklimaat te verbeteren. Oud-onderwijsminister Arie Slob (CU) trok hier 365 miljoen euro voor uit. Uit het onderzoek van ministerie van Onderwijs bleek dat nog zeker 1,6 miljard euro nodig is om alle scholen van Nederland te voorzien van goede ventilatie. Tot teleurstelling van de raad voor het primair onderwijs duidt in het regeerakkoord nog niets op extra geld voor het renoveren van verwaarloosde schoolgebouwen.