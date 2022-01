Ventilatie op 27 Amsterdamse scholen nog steeds niet op orde

Een leraar zet een raam van een klaslokaal van het Mendel College open. Om vanwege het coronavirus goed te ventileren, zijn de ramen in de hele school open gezet. Beeld ANP

De GGD heeft van 15 procent van de positieve coronatesten achterhaald waar de besmettingen vandaan komen en scholen staan daarbij bovenaan. Bekend is dat goed ventileren helpt de verspreiding van het coronavirus te beperken. Begin dit jaar was de ventilatie op 48 scholen niet op orde, dat aantal is gedaald naar 27.

Merendeel voldoet aan de normen

Uit een brief van wethouder Marjolein Moorman blijkt dat het merendeel van de 400 scholen in Amsterdam (305) voldoet aan de door de gemeente gestelde normen omtrent schone lucht in klaslokalen. Een ander groot deel van de scholen (60) is momenteel bezig met nieuwbouw of renovatie en zal op korte termijn voldoen aan de door de gemeente gestelde normen. In 2023 moeten alle Amsterdamse scholen hun luchtverversing op orde hebben.

Met de 11 scholen die eerder stelden niet mee te willen werken aan een goede luchtverversing is de gemeente in gesprek gegaan. Hierbij is gekeken naar de specifieke situatie per school. Een deel van deze scholen bleek zelf al de ventilatie te hebben geregeld, bij een ander deel gaat het om panden waar een verhuizing of renovatie aanstaande is. Onderwijspanden die slechts tijdelijk in gebruik zijn en huurpanden zijn niet meegenomen in het gemeentelijke onderzoek.

Beter dan het landelijk gemiddelde

De gemeente investeert naar verwachting in totaal 44 miljoen euro in de luchtkwaliteit van de Amsterdamse schoolgebouwen. Hierbij worden 143 schoolgebouwen voorzien van een gezond klimaat. Dat zijn er 22 meer dan van tevoren verwacht.

Scholen waar momenteel nog geen ventilatiesysteem aanwezig is dat voldoet aan de normen, zullen van de gemeente op een zo kort mogelijke termijn een aanbod krijgen voor CO2-meters die melden wanneer de luchtkwaliteit in de klas onvoldoende is.

Amsterdam lijkt het op het gebied van ventilatie in scholen beter te doen dan het landelijke gemiddelde. Op meer dan een kwart van de Nederlandse scholen is de ventilatie onvoldoende, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Een goede luchtcirculatie helpt niet alleen tegen verspreiding van het virus, maar verbetert ook de leerprestaties.