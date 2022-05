Venserpolder in Zuidoost krijgt nieuwe ‘groene woonwijk’ met 550 extra woningen

De Venserpolder in Zuidoost Beeld ANP / Olivier Middendorp Fotografie

Het plan is een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie Stadgenoot en zorgpartij Amstelring. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) gaat het om woningen die ‘voor het overgrote deel betaalbaar zijn’.

Ook Stadgenoot-bestuursvoorzitter Anne Wilbers zegt dat het merendeel van de woningen sociale huur zal zijn. “Maar we voegen ook woningen toe in andere segmenten, om zo de doorstroming te stimuleren. Hiermee dragen we bij aan het oplossen van het woningtekort en helpen we Amsterdam bewoonbaar te houden voor uiteenlopende groepen mensen.”

Meer groen

De wijk krijgt verbeterde fiets- en wandelroutes, meer groen, fitness- en speelplekken in de openbare ruimte, een plein en meer ruimte voor bijvoorbeeld een buurtkamer en kleine ondernemingen. De duurzame kant van het plan bestaat uit groene daken, zonnepanelen en hergebruik van regenwater. Ook komen er ‘natuurvriendelijke oevers’ die geleidelijk naar het water aflopen, en de warmtevoorziening van de woningen wordt aardgasvrij.

Woonzorgcentrum De Venser wordt dus gesloopt, maar voor die tijd zal Stadgenoot vervanging bouwen: De Nieuwe Venser. Zo kunnen de huidige bewoners in één keer verhuizen.

Van half mei tot half juni kunnen Amsterdammers reageren op de plannen. Daarna wordt een definitief plan aan de gemeenteraad voorgelegd. De werkzaamheden beginnen op zijn vroegst eind 2023, tussen 2028 en 2030 moet de wijk af zijn.