Venezolaanse opgepakt voor moord op twee Amsterdammers

De slachtoffers waren 36 en 34 jaar oud.



Ze werden vorig jaar gevonden in een grafkuil in een suikerrietplantage, vermoedelijk na een afrekening in het drugscircuit. Een Venezolaanse man werd ook al opgepakt voor de moord.



Zenuwachtig gedrag

De Spaanse politie maakte vrijdag bekend dat de vrouw op 29 december tegen de lamp was gelopen in de haven van de Spaanse stad Algeciras. Ze wilde de veerboot naar het Marokkaanse Tanger nemen. In de haven viel ze op door haar zenuwachtige gedrag.



Bij controle bleek dat de Dominicaanse Republiek een internationaal arrestatiebevel tegen haar had uitgevaardigd. Ze zit voorlopig vast in Spanje. Volgens de politie zijn de opgepakte man en vrouw waarschijnlijk vanuit Curaçao naar de Dominicaanse Republiek gereisd om de moord te kunnen plegen.