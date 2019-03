Vele wegen leiden naar een aardgasvrij Amsterdam

Wat was dat aardgas verdraaid handig. Die conclusie dringt zich op bij het slot van deze serie. Met het afscheid in zicht, groeit het besef wat we gaan missen. Aardgas is een goedkope energiebron. Aardgas komt linea recta uit Groningen, waar het zomer en winter op voorraad ligt. Bijna iedereen is aangesloten op hetzelfde gasnet.



Het is een wereld van verschil met wat komen gaat. De alternatieven die in deze serie voorbijkwamen, gaan veel overhoophalen.