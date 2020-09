Veiligheidsregio Amsterdam bereidt strengere coronamaatregelen voor

Tijdens de intelligente lockdown waren cafés gesloten en was het stil op straat. Beeld Getty Images

De top van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt vrijdag voor de tweede keer deze week bijeen om de invoering van veel strengere coronaregels voor te bereiden. Op tafel ligt volgens diverse bronnen het sluiten van specifieke horeca zoals trouw- en feestzalen, eventueel bioscopen, het verminderen van publiek bij (sport)evenementen en het verder aan banden leggen van groepsbijeenkomsten. Vorige week werd de maximale groepsgrootte al verkleind van 100 naar 50, zowel binnen als buiten. Dit moet veel verder omlaag, naar 30 of misschien zelfs minder.

Ook wordt alles voorbereid zodat deze regio begin volgende week kan opschalen naar ‘niveau Ernstig’. Binnen dit scenario, ook wel ‘fase Hoog’ genoemd, behoort een ‘gedeeltelijke lockdown’ weer tot de mogelijkheden, zo schreef burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio, half augustus in een brief over de crisisaanpak.

Gedupeerden

Het aantal vastgestelde besmettingen in Amsterdam ligt momenteel tussen de 30 en 40 per 100.000 inwoners per dag; het afgelopen etmaal zijn zo’n 260 mensen hier positief getest.

De nieuwe aanscherpingen zullen niet vrijdag al ingaan. Maatregelen die de bewegingsvrijheid van mensen beperken, of die econo­mische schade veroorzaken, worden wat Amsterdam en de buurgemeenten betreft het liefst genomen door het kabinet, via een landelijke aanwijzing. Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb pleitte hier gisteren voor. De gedachte is dat mensen zich er dan beter aan houden. Bovendien helpt de steun van Den Haag bij de verdediging van het beleid tegen­over gedupeerden zoals de horeca of de culturele sector.

De verwachting is dat het kabinet dinsdag via een persconferentie de nieuwe maatregelen bekrachtigt.

Maatregelen om toeristen en bezoekers te ­weren, zoals het sluiten van hotels of parkeer­garages, liggen nu niet in het verschiet, omdat het aantal bezoekers de afgelopen tijd sterk is afgenomen. Niet alleen in Amsterdam, ook bij de regiogemeenten zijn de zorgen groot. ‘De vorige week door het kabinet aangekondigde maat­regelen zullen waarschijnlijk te weinig effect sorteren,’ schrijft burgemeester Erik Boog van Diemen, die ook aan tafel zit, op zijn Facebookpagina. ‘Nieuwe maatregelen lijken onontkoombaar.’

Verwachte toestroom

Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de GGD Amsterdam, zei in een gesprek met AT5 dat de volksgezondheid in gevaar is door de snel oplopende besmettingscijfers.

Het aantal besmettingen met Covid-19 loopt in de Veiligheidsregio Amsterdam, vooral in de stad zelf, zo hoog op dat er iets moet gebeuren. Deze week werd duidelijk dat ziekenhuizen weer zo vol raken met coronapatiënten dat de reguliere zorg in de knel komt. Amsterdamse zieken­huizen zijn begonnen met het verplaatsen van covidpatiënten naar regio’s ver buiten de stad om de verwachte toestroom aan te kunnen. Ook is de GGD nog maar beperkt in staat om bron- en contactonderzoeken uit te voeren voor besmette personen. Die moeten nu zelf hun omgeving op de hoogte stellen.

In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland worden beslissingen genomen die gelden in Amsterdam en vijf omliggende gemeenten: Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer Uithoorn en Weesp. Ook alle hulpdiensten zijn erin vertegenwoordigd.