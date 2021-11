Veiligheidsmaatregelen genomen bij 53 islamitische instellingen in Amsterdam

Beeld ANP

Het college van burgemeester en wethouders besloot in februari 2019 de weerbaarheid van islamitische instellingen te verbeteren. Die instellingen zijn de afgelopen jaren doelwit geweest van onder meer bekladdingen, vernielingen en bedreigingen, aldus Halsema. Als recent voorbeeld uit Amsterdam noemt de burgemeester de vernielingen bij de Westermoskee. In december vorig jaar maakte een man daar drie ramen kapot met een steen, in juli dit jaar werd er een ruit ingegooid met een bierfles.

De uitgevoerde maatregelen lopen uiteen van folie op de ramen, schrikverlichting met bewegingssensoren en extra nachtverlichting tot anti-inbraakstrips en een brandvertragende laag op houten buitendeuren. Daarmee is er geen garantie dat vernieling, geweld of brandstichting wordt voorkomen, benadrukt Halsema. “Het zorgt wel voor meer weerbaarheid hiertegen en helpt om algemene gevoel van veiligheid te verbeteren.”

In totaal heeft de gemeente 69 instellingen benaderd met het aanbod om de veiligheidsmaatregelen uit te laten voeren. Zestien instellingen gingen niet in op dat aanbod. Het hele project kostte ruim 1 miljoen euro.