Veiligheidsinspectie Haga Lyceum blijkt explosieve kwestie

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Dingena Mol

De derde keer was het raak: gistermiddag konden bouwinspecteurs en brandweer de veiligheid van het pand van het islamitische Cornelius Haga Lyceum controleren. Pas toen ze vergezeld werden door agenten, staakte de schooldirectie haar verzet tegen hun komst. Eerder op de dag had wethouder Marjolein Moorman al gemeld dat de gemeente 'in overleg met politie, Openbaar Ministerie en nood- en hulpdiensten' zou optreden.

Woensdag had directeur Soner Atasoy laten weten dat de inspecteurs niet welkom waren. Vervolgens stelde hij per e-mail de gemeente voor de rechter te zullen dagen in deze zaak. Donderdag brachten bouwinspecteurs toch een bezoek en wees de school hen de deur. Volgens ingewijden waren ze op woensdag ook langsgekomen, maar omdat toen een grote bijeenkomst plaatsvond, waren ze weer vertrokken. Met de politie erbij vond de inspectie gisteren alsnog plaats. De uitslag volgt later.

Herindeling pand

Aanleiding voor de controle waren berichten over herindeling van het pand. De gemeente wist daar niet van en wilde de situatie in ogenschouw nemen. "Het is belangrijk dat het gebouw veilig is en dat nood- en hulpdiensten bij bijvoorbeeld brand de weg weten te vinden," zei een woordvoerder van Moorman woensdag.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het kat-en-muisspel tussen overheid en school. Ze ruziën al langer over uitbreiding. Het pand aan de Naritaweg is volgens de vergunning geschikt voor onderwijs aan ruim 200 leerlingen. Dit schooljaar telt het Haga naar schatting 350 leerlingen.

Atasoy weigert het leegstaande gebouw van Het Reinaert te gebruiken, dat plaats biedt aan 500 leerlingen. Het Reinaert zelf is verhuisd naar het Comenius Lyceum. Dat zit in een voor 16 miljoen euro opgeknapt gebouw. Hierop heeft Atasoy zijn oog laten vallen, maar de gemeente werkt niet mee. Om het ruimtegebrek op te lossen heeft hij de vakantie benut voor herindeling van het huidige pand. Daar zijn vijf extra lokalen gecreëerd, meldde NRC maandag.

Verdenking van partijdigheid

Dat de gemeente na de eerste geweigerde inspectie niet meteen de politie inschakelde, valt moeilijk los te zien van de spanningen rond het Haga. Rijk en gemeente worden beticht van een 'bestuurlijke guerrilla'. De AIVD krijgt het verwijt te hoog van de toren te blazen door de schoolleiding in verband te brengen met terreur. Gemeentelijke stukken duiden erop dat het stadsbestuur ver gaat om de school het leven zuur te maken.

De verdenking van partijdigheid maakt het lastig opereren. Zelfs bij controle van de brandveiligheid is het stadsbestuur beducht voor het beeld van een complot tegen een islamitische school. Opnamen van gemeenteambtenaren die vergezeld van de politie de school betreden, zouden passen in het frame waarin Atasoy als hoeder van de rechtsstaat strijdt tegen bevooroordeelde autoriteiten. Als de uitkomst van de inspectie luidt dat de veiligheid prima op orde is, kan het schoolbestuur betogen dat opnieuw met een kanon op een mug is geschoten.