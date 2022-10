Veiligelanders verantwoordelijk voor helft kleine criminaliteit centrum Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema Beeld JEROEN JUMELET/ANP

Criminelen hadden in de lockdowntijd weinig te zoeken in Amsterdam. Met een gering aantal toeristen in de binnenstad is het immers lastiger om een straatroof te plegen. Maar sinds de lockdowns voorbij zijn en de toerist weer is teruggekeerd, weet de crimineel ook weer de weg te vinden naar de hoofdstad.

Uit cijfers die burgemeester Femke Halsema woensdag openbaart, is te zien dat het aantal delicten inmiddels weer bijna op hetzelfde niveau zit als in 2019, het niveau van voor de coronacrisis. In augustus 2019 en augustus 2022 werden circa 1700 straatroven, winkeldiefstallen en mishandelingen gemeld in het centrum.

In de weekenden naar Amsterdam

Opvallend is dat het steeds vaker criminelen met een buitenlandse identiteit zijn die deze incidenten plegen. In 2019 ging het om 35 procent, inmiddels is het bijna 50 procent van alle verdachten. Het gaat met name om zogenoemde veiligelanders, vluchtelingen uit Marokko en Algerije met weinig tot geen perspectief op een verblijfsvergunning.

Veel van de vluchtelingen wonen in asielzoekerscentra en komen in de weekenden naar Amsterdam toe, zo berichtte De Telegraaf al eind augustus. De politie kost het soms wel tot 80 procent van hun capaciteit om deze overlast tegen te gaan, omdat een aanhouding soms ‘een tot twee dagen werk’ kost.

Halsema schrijft dat de capaciteit ten koste gaat van andere prioriteiten in de binnenstad, zoals het tegengaan van straathandel in drugs of onderzoek doen naar zware overvallen, woninginbraken of moord en doodslag. Ze noemt het noodzakelijk dat het Rijk ingrijpt.

Halsema: ‘Het mobiele karakter van deze groep criminele vreemdelingen, hun vreemdelingenrechtelijke positie en het feit dat het zeer ingewikkeld is hen uit te zetten, maakt de aanpak van deze doelgroep weerbarstig. Versterking van de aanpak van vreemdelingen die criminaliteit plegen is noodzakelijk vanwege de omvang van de problemen en de overlast die deze groep veroorzaakt in de binnenstad.’

Ook Oost-Europeanen

Halsema wijst onder meer naar de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie om samen te werken en hier iets aan te doen, zodat criminele vreemdelingen uit veilige landen uitgezet kunnen worden.

In de brief staat ook dat Oost-Europeanen ook voor veel onrust zorgen. Het valt politieagenten op dat het aantal slapers en daklozen in de binnenstad toeneemt. Daarnaast verstoren ze de openbare orde door overmatig drankgebruik, vechtpartijen en geluidsoverlast. Het levert met name rondom het Centraal Station en de De Ruijterkade veel problemen op.

Daar bovenop komt nog dat al deze veiligelanders, zowel uit Noord-Afrika als Oost-Europa, zich ‘weinig tot niets’ aantrekken van ‘vertegenwoordigers van het gezag’. Volgens Halsema, die daarin wordt gesteund door de Amsterdamse politie en het Openbare Ministerie, ondergraaft deze ‘relatief kleine groep’ het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen die ‘te goeder trouw’ zijn.

In de Amsterdamse gemeenteraad waren bij JA21 en CDA ook veel zorgen over de duizend asielzoekers die aankomen op de nieuwe opvanglocatie op het cruiseschip Galaxy in het Westelijk Havengebied. Onder hen zitten mogelijk rond de 5 procent asielzoekers uit veilige landen. Volgens de burgemeester zijn afspraken met het Rijk gemaakt dat hier geen asielzoekers komen met een ‘overlastachtergrond’.