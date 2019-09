VEH: erfpacht in Amsterdam vanaf volgend jaar ‘onbetaalbaar’

Huiseigenaren die willen overstappen naar het nieuwe, eeuwigdurende erfpacht kunnen dit tot 1 januari 2020 onder gunstiger voorwaarden doen. Beeld ANP

De belangenbehartiger van huizenbezitters roept de gemeente in een brandbrief op de voorwaarden niet te verslechteren. Huiseigenaren die willen overstappen naar het nieuwe, eeuwigdurende erfpacht kunnen dit tot 1 januari 2020 onder gunstiger voorwaarden doen. Zo geldt bij de berekening de WOZ-waarde uit 2014 en de populariteit van de buurt in 2017. En dan geeft Amsterdam ook nog een korting, die eind dit jaar afloopt.

Sinds 2014 is de WOZ-waarde flink gestegen en zijn diverse buurten opgeknapt. Huizenbezitters die zich na 1 januari melden, zijn dus veel meer kwijt. Uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat Amsterdammers volgend jaar soms wel negen keer zoveel kwijt zijn. De eigenaar van een huis van 80 vierkante meter in de Vogelbuurt kan nu nog zijn erfpachtcanon vastleggen voor 190 euro per jaar. Vanaf volgend jaar is dit 1750 euro.

Nog een voorbeeld: de eigenaar van een huis in Zuid, met een oppervlakte van 90 vierkante meter, komt nu uit op een canon van 3600 euro per jaar en volgend jaar op 6750 euro.

Volgens VEH zijn veel Amsterdammers zich niet bewust van dit financiële risico. Daarom vraagt de belangenbehartiger aan de gemeente om de voorwaarden volgend jaar niet te verslechteren.