Vegter nieuwe voorzitter Akademie van Kunsten

Anne Vegter. Beeld ANP

De 60-jarige Vegter is dichter en schreef meerdere boeken. In 2013 werd ze de eerste vrouwelijke Dichter des Vaderlands.

Vegter begon haar carrière met het schrijven van kinderboeken en sprookjes en in 1991 verscheen haar eerste dichtbundel. Ze won in het verleden de Libris Woutertje Pieterseprijs, de Anna Blamanprijs, de Taalunietoneelschrijfprijs, de VSB-publieksprijs en de Awaterpoëzieprijs.

De Akademie van Kunsten is een Nederlandse organisatie, waarvan vooraanstaande kunstenaars uit verschillende richtingen lid zijn. De Akademie heeft als doel ‘het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst’. De Akademie van Kunsten is in 2014 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.