Veertig jaar oude bomen mogen gekapt op achtererf in de Kinkerbuurt

Beeld Shutterstock

De voorzieningsrechter oordeelde woensdag dat de gemeente alle belangen goed heeft afgewogen.

De bomen op het achtererf verkeren in een matig tot slechte staat en enkelen vormen een gevaar voor de omgeving, zo bleek uit rapporten van Boomadvies en Groenadvies Amsterdam. Volgens de rechter weegt het belang van de projectontwikkelaar daarom zwaarder dan het behoud van de bomen. Bovendien is de projectontwikkelaar verplicht om een aantal bomen te herplanten.

Een buurtbewoner voerde, namens onder andere een bewonersvereniging en een VvE, aan dat de bomen nodig zijn voor de leefbaarheid. De bomen zouden dienst doen als privacyscherm tussen de balkons van de huidige en de toekomstige bewoners van de nieuwe appartementen. Ook wierp ze onder meer op dat de bomen eventuele hitte zouden verminderen, een filter voor luchtverontreiniging zijn en rustgevend werken voor de omwonenden.

Schade aan gebouwen

De twee onderzoeken hadden eenzelfde uitkomst over de staat van de bomen. De bomen zouden volgens het rapport van Groenadvies Amsterdam niet duurzaam behouden kunnen worden en twee bomen zouden op termijn schade kunnen veroorzaken aan de gebouwen. Vijf bomen zouden voor letsel kunnen zorgen.

Naar het algemene beleid van de gemeente moet voor elke gekapte boom een nieuwe boom terugkomen. Wanneer dit op dezelfde locatie niet mogelijk is, moet ergens anders in de stad worden geplant. Ook kan de waarde van de gekapte bomen in een geldbedrag naar het gemeentelijk herplantfonds worden gestort.

Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat na de kap negen andere bomen op het erf komen. Ook moet de vergunninghouder het zand op het erf voor minimaal een derde door bomengrond of tuinaarde vervangen.

Tip Het Parool Heb je een nieuwstip of nieuwsfoto? Voeg ons toe op Whatsapp. Liever mailen of anoniem tippen? Bekijk hier hoe dat kan.