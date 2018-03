Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC

Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, hebben we het onderzoek stopgezet

Volgens het AMC is er tussen het begin van de studie in 2013 en het stopzetten in 2016 vier keer overlegd met de medisch-ethische toetsingscommissie, die bij dit soort onderzoeken toezicht houdt.



Zowel de commissie als het AMC zag geen aanleiding om melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat moet als er calamiteiten optreden. "We hebben onvoldoende informatie om in te schatten of dat hier had gemoeten," zegt een IGJ-woordvoerder.



Calamiteit

De Patiëntenfederatie vindt het vreemd dat de IGJ niet op de hoogte is. "Bij calamiteiten wordt de inspectie doorgaans geïnformeerd. Een groot aantal doden lijkt ons een calamiteit." Het onderzoek roept volgens de belangenvereniging veel vragen op, bijvoorbeeld of patiënten vooraf genoeg zijn gewezen op de risico's. Dat de resultaten twee jaar na het stopzetten van het onderzoek naar buiten komen, vindt de Patiëntenfederatie 'erg laat'.