Veertien kandidaten voor burgemeesterschap Amstelveen

Dat laat de comissaris van de koning in Noord-Holland, Johan Remkes, maandag weten aan de Amstelveense gemeenteraad.



Twaalf van de kandidaten hebben of hadden al eerder een functie in het openbaar bestuur.



Profielschets

Amstelveen is op zoek naar een man of vrouw met ruime ervaring in het openbaar bestuur, goede ingangen in de landelijke en provinciale politiek en een stevige portie zitvlees, zo luidt de profielschets.



Dit nadat burgemeester Mirjam van 't Veld, die in 2014 de populaire Jan van Zanen opvolgde, in juli 2017 opstapte om bestuursvoorzitter te worden van het ziekenhuis Gelderse Vallei.



Remkes neemt per 1 januari 2019 afscheid als commissaris van de koning, maar beloofde de raad dat de procedure daardoor geen vertraging zal oplopen.



De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in mei 2019 worden benoemd.