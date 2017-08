Veerponten worden varende reclamezuilen

JCDecaux verzorgt ook de reclames in abri's en op trams.



Het gaat om een tijdelijke pilot, die loopt tot april 2018. Het GVB voert de proef uit om te kijken of de reclame-inkomsten iets kunnen doen aan de krappe begroting van het vervoersbedrijf. "Onze subsidie is teruggelopen, dus we moesten op zoek naar andere manieren om geld te generen," vertelt een GVB-woordvoerder.



Flink in de buidel

Daarnaast hebben de laatste tijd veel bedrijven interesse getoond om te adverteren op een pont. "Nu Noord helemaal hip en happening is, en er 55.000 mensen per dag het IJ oversteken met een pont, is de vraag erg groot geworden."



Bedrijven kunnen voor een periode van acht weken het uiterlijk van een pont bepalen. De stickers kosten 12.000 euro, de zogenaamde mediakosten die JCDecaux rekent zijn 50.000 euro per acht weken. Er zullen nooit meer dan twee reclameponten varen. "Meer dan dat moeten we niet willen, dan wordt het veel te bont."



Momenteel vaart er al een eerste bestickerde pont over het IJ, in Taxi Driver-thema, vanwege de tentoonstelling over regisseur Martin Scorsese in EYE.