Veenmol in de volkstuin: een vloek of een zegen?

In de veengebieden rond Amsterdam stikt het van de veenmollen. Dit grote insect zwemt als een bever, tsjirpt als een krekel , graaft als een mol en kan nog vliegen ook. Volkstuinders zien ze oprukken en zijn daar niet altijd blij mee. Toch is niet iedereen negatief over dit ‘prehistorische monstertje’.

Dat de veenmol in opkomst is, merkt ook Jos van den Berg (79). Te midden van de weilanden en het polderlandschap heeft hij een volkstuintje bij de tuinvereniging Langs de Akker in Amstelveen. “De veenmol is van alle tijden, maar in zulke grote aantallen ben ik hem nog niet eerder tegengekomen.”

Volgens Van den Berg kan het insect binnen de agrarische sector grote schade aanbrengen, door gewassen als aardappelen en wortelen ondergronds aan te vreten. Een collega-tuinder van Van den Berg wijst op de vraatsporen die hij op zijn net gerooide aardappelen heeft aangetroffen.

In de ruim twintig jaar dat hij een tuintje heeft, is is het volgens hem nog nooit zo erg geweest met de veenmollen. Toch maakt hij er zich geen grote zorgen over. “Als dit het grootste probleem is, waar maak je je dan druk om?”

Volkstuintjes

Zoals de naam doet vermoeden, komt de veenmol vooral voor in veengrond. Martin Camphuijsen (68) is als natuurbeschermingssecretaris verbonden aan de Vereniging voor Veldbiologie, regio Amsterdam (KNNV). Hij wijt de veenmollenplaag in Amstelland aan de aanhoudende droogte. “De veenmol zoekt daardoor zijn toevlucht in een omgeving waar de omstandigheden beter zijn.”

Volkstuintjes zijn sponzige oases en daardoor een perfect toevluchtsoord voor de ondergronds levende veenmol, die tot de grootste insecten van Nederland wordt gerekend. Experts omschrijven hem als een alleskunner: hij kan zwemmen, vooruit en achteruit graven en ook nog vliegen.

Artisbioloog Famke Berendsen (26) noemt de veenmol een bijzonder voorbeeld van de Nederlandse natuur. “De veenmol is beschermd en staat op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbare diersoort aangemerkt.”

Vanwege die status mogen deze insecten niet zomaar worden bestreden met pesticiden. Volgens Berendsen is dat ook niet per se nodig. Het tolereren van veenmollen kan namelijk gunstig zijn omdat ze ander ongedierte als oorwormen en rupsen eten.

Camphuijsen is het daarmee eens en vertelt dat de veenmol een belangrijke plek bovenaan de insectenpiramide heeft. In zijn volkstuin op complex Amstelglorie gebruikt hij het insect tijdens zijn natuurlessen aan basisschoolkinderen. “Evolutionair gezien heeft de veenmol vijf strepen voor op de mens.”

Herstel biodiversiteit

In tegenstelling tot sommige hobbytuinders die het insect liever kwijt dan rijk zijn, maakt Camphuijsen zich ernstig zorgen over het welzijn van de veenmol. Volgens hem hebben we het insect hard nodig om de biodiversiteit enigszins te behouden en te herstellen. Dat zegt ook Berendsen die op het terrein van Artis tot haar spijt niet veel veenmollen tegenkomt. “Ze eten andere insectenlarven en dat is goed voor onze eetbare tuin”.

Desondanks zeggen veel volkstuinders dat het insect overlast veroorzaakt. Van den Berg heeft al diverse pogingen gedaan zo’n ‘prehistorisch monstertje’ te vangen. Hoewel het insectenspoor in het zand goed te volgen is, is het vaak toch een lastige opgave een veenmol te vangen. Doodtrappen is dieronvriendelijk en volgens de tuinder zinloos. “Het is net een kakkerlak. Als je er een vertrapt, neem je honderden eitjes mee onder je schoen.”

Vogels lokken

Volgens Artisbioloog Berendsen kun je wel wat doen om het insect zo veel mogelijk uit de tuin te weren. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende beschoeiing rondom de plantenbedden om het jonge zaaigoed te beschermen. Daarnaast is het raadzaam vogels naar de tuin te lokken. Die zijn namelijk dol op veenmollen.

Camphuijsen heeft nog wel een boodschap voor wanhopige volkstuinders: “Houd moed! Ze vliegen wel weer uit en verdwijnen op den duur naar veengebied elders.”