Veelvraat Thuisbezorgd richt pijlen op VS

Beeld ANP

Takeaway bevestigde woensdagmiddag na de sluiting van de beurs (in Londen, waar het sinds kort zijn hoofdnotering heeft) dat het ‘verregaande gesprekken’ voert over een overname van Grubhub. Het Amerikaanse bedrijf moet tenminste 5 miljard euro opbrengen.

Het twintig jaar oude Thuisbezorgd maakt zich daarmee op voor de derde megaovername in drie jaar. In 2018 werden voor 930 miljoen euro de Duitse activiteiten van rivaal Delivery Hero overgenomen. Vorig jaar deed Takeaway met succes een overnamebod op de enige andere Europese tegenspeler van formaat, het Britse Just Eat. Die deal was, in aandelen, 6,4 miljard euro waard.

Die integratie met Just Eat is nog maar net afgerond en nu richt het bedrijf zijn pijlen op de VS, een markt waar zowel Thuisbezorgd als Just Eat zich in het verleden juist verre van hebben gehouden. Grubhub is met twintig miljoen gebruikers en 115.000 restaurants in alle vijftig VS-staten de grootste Amerikaanse bezorgdienst, maar ondervindt de afgelopen jaren meer en meer concurrentie van nieuwkomers als Uber en Amazon.

Concurrenten

Takeway is niet de enige kaper op de kust. Ook Uber bevestigde geïnteresseerd te zijn. Maar het – van oorsprong – taxibedrijf heef tegen zich werken dat het, net als Grubhub, Amerikaans is en ook actief is in de maaltijdbezorgingsbranche, wat op monopoliebezwaren stuit. Just Eat Takeaway heeft geen activiteiten in de VS en tegelijkertijd zou Grubhub goed aansluiten bij de Canadese activiteiten van het bedrijf.

Ook het weliswaar op de Amsterdamse beurs genoteerde, maar Zuid-Afrikaanse Prosus zou in de race zijn. Dat probeerde vorig jaar ook al Just Eat voor de neus van Takeaway weg te kapen, maar werd zowel door de directie van dat bedrijf als de aandeelhouders genegeerd. Het is, met het in Nederland onbekende Delivery Hero echter een grote speler in de bezorgwereld.

Als het tot een biedingenstrijd komt, zoals het geval was bij Just Eat, dan kan het prijskaartje voor Grubhub nog wel eens verder oplopen dan de verwachte 5 miljard euro. Het bedrijf is op de beurs van new York 5,1 miljard dollar waard, maar analisten houden er al rekening mee dat Takeway een premie van 600 miljoen betaalt om directie en aandeelhouders mee te krijgen.

Takeway wil de miljardenovername volledig in aandelen afrekenen, wat zou betekenen dat de aandeelhouders van Grubhub een groot minderheidsbelang krijgen in het hagelnieuwe Just Eat Takeaway. Dat is op de Amsterdamse beurs nu 12,8 miljard euro waard. Beleggers zien de stap nog niet echt zitten. Direct na de bekendmaking daalde de koers 12,5 procent.