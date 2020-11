Veelpleger krijgt 3 jaar cel voor oplichting met lachgasverkoop

De man zal achttien maanden in de cel moeten zitten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Twee van de slachtoffer beroofde hij ‘s nachts op straat. De anderen lichtte hij op via telefonische transacties. Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter donderdag heeft gewezen.

Leidseplein

De dader sloeg in eerste instantie telkens ‘s nachts toe op het Leidseplein. Zo heeft hij op 16 oktober 2018 samen met andere verdachten een man aangesproken, met de vraag of hij lachgasballonnen wilde kopen. Om die te betalen, moest de man geld opnemen. Na het intoetsen van de pincode, duwde de dader het slachtoffer weg en rukte 250 euro uit de automaat.

Op 18 oktober sloeg de man toe bij een ander slachtoffer, ook terwijl deze geld pinde om drugs te kopen. Van hem is 50 euro contant gestolen, evenals zijn pinpas, waarmee later 1000 euro is opgenomen.

Treinkaartjes naar Groningen

Later ging de dader geraffineerder te werk en gebruikte hij ook anderen als instrument. In de nacht van 18 op 19 december 2018 benaderde hij een man bij een café met de vraag of hij lachgas wilde kopen. Toen hij tien euro wilde overmaken via de bankierenapp, gaf hij zijn telefoon aan de dader zodat die zijn rekeningnummer kon invoeren.

De ochtend erna bleek dat er 1440 euro was overgemaakt naar een vrouw, die op diezelfde nacht door de 27-jarige man benaderd is met de vraag of zij treinkaartjes voor hem en zijn vrienden wilde kopen. Ze moest daarvoor het geld dat naar haar was overgemaakt, opnemen. Dat bleek 1440 euro te zijn – afkomstig van de man die dacht lasgas te kopen.

Een vijfde slachtoffer is op 19 mei vorig jaar in een club aan het Rembrandtplein benaderd door twee jongens, onder wie de 27-jarige veroordeelde. Die vroeg aan hem of hij één euro naar hem kon overmaken, om een fles drank te kopen. De dader heeft wel toegang gehad tot zijn bankrekening, maar heeft uiteindelijk niks buitgemaakt.