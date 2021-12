‘Veel zorgen’ bij studenten over volgepakte tentamenzalen VU

Beeld ANP / Kim van Dam

Bij de Emergohal, een sportcomplex in Amstelveen, stonden maandagavond tientallen leerlingen op elkaar gepakt om de tentamenzaal van de Vrije Universiteit te betreden, zo is te zien op beelden die studenten maakten en die naar Het Parool zijn gestuurd. Het was dringen om allemaal bijtijds de zaal binnen te komen.

Meerdere studenten geven tegenover Het Parool aan ‘veel zorgen’ te hebben om hoe de tentamens georganiseerd worden, nu Nederland weer op slot zit. Volgens VU-studenten zou ook de TenT-zaal op de De Boelelaan volgepakt hebben gezeten.

Op de persconferentie van zaterdag werd nog bekendgemaakt dat er van maandag 20 december tot en met zondag 9 januari geen fysiek onderwijs plaats kan vinden. Tentamens en examens zijn uitzonderingen hierop en dus waren er op maandag ‘gewoon’ tentamens in de zaal. Al is het niet helemaal gewoon: studenten wordt verzocht hun mondkapje op te houden als ze zitten, en er is op de grotere locaties extra begeleiding om alles zo virusveilig te houden.

Bang voor besmetting

Die maatregelen nemen de zorgen bij studenten niet weg. Een student bedrijfskunde, die anoniem wil blijven, vreest enerzijds voor studievertraging als hij niet komt opdagen en is anderzijds bang zijn grootouders te besmetten tijdens kerst komend weekend. Een student psychologie (ook anoniem) voelt dat studenten niet serieus worden genomen in de pandemie en wijst naar de petitie die is gestart door studiegenoten om online tentamens mogelijk te maken. Inmiddels zijn er ruim 3300 handtekeningen verzameld.

Dat de tentamenzalen vol zaten, komt omdat het de Vrije Universiteit niet lukte om van zaterdag op maandag online tentamens te regelen. Een woordvoerder van de VU laat weten dat er in het weekend ‘alles op alles’ is gezet om na de persconferentie voor iedereen een passende oplossing te vinden. “Studenten mogen een tentamen altijd weigeren,” zegt de woordvoerder. In overleg met hun opleidingsleider kunnen ze vervolgens kijken naar andere mogelijkheden.

Studenten hebben sowieso één herkansing en voor wie door corona gerelateerde omstandigheden niet naar de tentamenlocatie kan komen, worden hoogstwaarschijnlijk alternatieven geboden. “Dat wordt per individu beoordeeld en de mogelijkheden worden met de faculteit en examencommissie besproken.”