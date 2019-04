Veel werknemers Slotervaart hebben weer nieuw werk

Dit meldt Sigra, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam en omgeving. Op basis van cijfers afkomstig van uitkeringsinstantie UWV stelt Sigra dat begin februari al 86 procent van de ex-werknemers van MC Slotervaart elders een baan had gevonden.



Het ging op dat moment om 961 mensen die weer aan de slag waren. Sindsdien is dat aantal nog verder gestegen. Slechts 'enkele medewerkers' komen vooralsnog niet in aanmerking voor een nieuwe betrekking, 'bijvoorbeeld vanwege ziekte', aldus een persbericht van Sigra.



Afwikkeling

Het Slotervaart ging eind oktober failliet. Aanvankelijk bleven nog ruim 130 mensen werkzaam voor de curatoren. Zij waren betrokken bij de afwikkeling van de sluiting van het ziekenhuis, met name bij het veiligstellen van de patiëntendossiers.



De afgelopen weken is een deel van de ziekenhuisinventaris geveild. Tot en met dinsdag kan geboden worden op ziekenhuisbedden en andere attributen. De verwachting is dat in juni de complete inventaris van de hand is gedaan.



De curatoren zijn met de gemeente Amsterdam verwikkeld in een steekspel over het ziekenhuisgebouw in West. De gemeente weigert vooralsnog medewerking aan een deal waarbij het vastgoed opnieuw in handen zou komen van de voormalige eigenaren van MC Slotervaart.