Veel te weinig personeel bij de politie, Amsterdam komt 289 agenten tekort

De onderbezetting is extra problematisch omdat de politie door de coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is aan ordehandhaving. Beeld ANP

In totaal mist Amsterdam in 2022 ruim 289 politiemensen, dik 5 procent van de formatie. In West zijn er gemiddeld 89 fte’s minder dan begroot. Oost komt 74 fte’s tekort, Centrum/-Noord 54 en Zuid 42. De politie rekent met fte’s omdat sommige werknemers in deeltijd zullen werken. Dus in praktijk gaat het waarschijnlijk om nóg meer mensen.

“Vooral met de coronademonstraties wordt het een pittige tijd,” zegt een woordvoerder. “Als er een demonstratie is en je hebt ME-dienst, dan betekent dat dat je geen tijd hebt voor andere dingen.” Volgens haar kunnen sommige aangiftes, zeker als er weinig bewijs is, daardoor laat of helemaal niet afgehandeld worden.

Gelukkig zijn er veel studenten in opleiding bij het korps in Amsterdam. “Ze lopen ook al mee,” zegt de woordvoerder. “Aspiranten moet je ook inwerken, dus dat kost veel tijd. Het is doorbijten qua capaciteit.”

Flexteams

De politie heeft wel, zo schrijft AT5, alle flexteams per wijk op sterkte. Dit zijn flexibele teams die ingezet worden zodra er ergens behoefte is aan versterking.

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer zegt tegen de Amsterdamse nieuwszender dat de druk hoog is in de basisteams doordat er relatief veel agenten uitstromen. Maar, zegt ze daarbij, de cijfers zijn een momentopname. Dat betekent dat er elk moment vacatures open kunnen komen, of vervuld kunnen worden.

De rest van Nederland

Ook in de rest van het land komt de politie mensen tekort, bijna 1400 mensen in totaal. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent te weinig. Het dieptepunt is tijdelijk, ook in Amsterdam, want naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn opgeleid.

Er zijn wel forse verschillen in bezetting tussen de verschillende regionale eenheden. De grote steden kampen met de grootste tekorten. De eenheid Den Haag mist dit jaar 383 fte’s op een formatie van 5672 (6,7 procent). Net als Amsterdam komt Rotterdam in 2022 ruim 275 politiemensen tekort. Bij de eenheden Noord-Nederland en Oost-Brabant gaat het daarentegen – op papier althans – slechts om een tekort van respectievelijk 4 en 13 fte’s.