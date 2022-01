Veel schade door explosie bij portiek in flat Osdorp

Beeld Joris van Gennip

Rond 22.30 uur maakten meerdere buurtbewoners melding van een explosie, nadat zij een harde knal hadden gehoord. De politie kan vooralsnog niet vertellen om wat voor explosief het precies gaat. Er werden nadien geen andere explosieven gevonden.

De portiek van de flat is door de explosie zwaar beschadigd: alle ramen liggen eruit en rond de flat – ook verder van de flat af – lag puin op de grond. Ook raakten een aantal auto’s beschadigd.

In een eerste getuigenverklaring komt naar voren dat een persoon vlak na de explosie wegrende in de richting van het Botteskerkpark en daar een scooter pakte en wegreed in de richting van de Reimerswaalstraat. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, meldt een woordvoerder.