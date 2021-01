Veel rookontwikkeling bij uitslaande brand in bedrijfspand West

Beeld ANP

Volgens een woordvoerder van de brandweer kwam iets over 9.00 uur een melding binnen. Het gaat om een vrijstaande loods, waardoor verwacht wordt dat de brand niet zal overslaan. Wel komt er volgens de woordvoerder ‘behoorlijk wat rook vrij’. Mensen in de omgeving die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten.

Het is niet bekend of er mensen op het moment van de brand aanwezig waren in het bedrijfspand. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Brand in de den Brielstraat pic.twitter.com/xw6RC2wAX5 — Margreet de Boer (@margreetdeboer) 10 januari 2021