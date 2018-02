Veel roetschade na brand in parkeergarage Prins Hendrikkade

De brand brak rond 03.55 uur uit. Aangezien de parkeergarage ondergronds op een drukke locatie ligt, is de brandweer er met veel man op afgegaan.



"Er bleek één auto in brand te staan, die stond los op de tweede parkeerlaag en was vrij snel geblust. Wel is de auto volledig uitgebrand," meldt een woordvoerder van de brandweer.



Rond 05.30 uur werd het sein brandmeester gegeven. De enige persoon die op het moment van de brand aanwezig was - de beheerder van de garage - kon veilig wegkomen.



Door de grote hoeveelheid rookontwikkeling heeft de garage veel roetschade opgelopen en was de brandweer nog lang bezig met het ventileren van de garage. De parkeergarage is voorlopig niet toegankelijk door rook-, roet- en waterschade. Ook heeft de brand schade aangericht aan de constructie van de garage.



De politie heeft de Prins Hendrikkade tussen Singel en Martelaarsgracht van 04.00 tot 06.30 uur afgesloten. Inmiddels komt het verkeer rond CS weer op gang.