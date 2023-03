Veel politieke ervaring en liefde voor piano en bokszak: dit is de nieuwe wethouder Alexander Scholtes

Alexander Scholtes.

Als kersvers wethouder kan Alexander Scholtes (40) voortaan elke dag door dezelfde deur in de Stopera naar binnen lopen, dezelfde receptiemedewerkers begroeten en dezelfde lift pakken – alleen moet hij voortaan op een andere verdieping uitstappen. Niet bij de afdeling stadsdeel Centrum, maar bij de ruimte waar de wethouders en burgemeester Femke Halsema zitten.

Hij krijgt een grotere kamer, twee eigen woordvoerders, een politiek adviseur, beleidsadviseurs en een secretaresse die zijn agenda bijhoudt. In tien maanden tijd is hij daarmee gepromoveerd van stadsdeelvoorzitter naar wethouder. Zoals hij dinsdag zelf zei: “Mijn werk in het centrum ga ik enorm missen, maar ik wil mij inzetten om de kansenongelijkheid in Amsterdam aan te pakken.”

Het moet een droom zijn geweest voor de toen nog 24-jarige Scholtes in 2007 toen hij zijn eerste stappen in het stadhuis zette als fractiemedewerker voor D66. De partij was toen met 2 zetels de kleinste partij van Amsterdam. Onder leiding van Ivar Manuel, later vooral bekend als stadsdeelbestuurder in Oost, leerde hij van dichtbij hoe de Amsterdamse politiek werkt.

Maar wie is de nieuwe wethouder ICT, Digitale Zaken en Zorg?

Klassiek pianist

Geboren in Nijmegen, maar opgegroeid in Noord-Brabant is het de hoop van Scholtes om klassiek pianist te worden. Een studie aan het conservatorium volgt, maar waar zus Lestari de top bereikt, ligt dat niet in het verschiet voor Alexander. Halverwege besluit hij daarom ook de studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam te volgen – al bezoekt hij nog regelmatig het Concertgebouw en in de Stopera de opera.

Samen met generatiegenoot Jan Paternotte, inmiddels D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, wordt hij begin deze eeuw lid van de jongerenpartij van D66. Zijn echte politieke carrière begint in 2006 in Den Haag, als hij stage mag lopen bij Alexander Pechtold. Niet lang daarna krijgt hij de functie van bureauhoofd van D66 in Amsterdam aangeboden. Als jong, maar politiek dier pur sang is het een logische stap. Daarnaast doet hij in Zuid ervaring op als stadsdeelraadslid.

Hét succesjaar voor D66 volgt in 2014. Voor het eerst in de geschiedenis is D66 de grootste van de stad. Aartsvijand PvdA is verslagen. Voor Scholtes betekent het op aandringen van Jan Paternotte een promotie als politiek assistent voor wethouder Kajsa Ollongren. Steeds dichter komt hij bij het centrum van de macht in Amsterdam.

Adviseur op Schiphol

Ollongren moet in die periode als wethouder de toenemende drukte in de binnenstad zien te beteugelen. Veel succes heeft ze niet. Ze krijgt kritiek op haar gebrek aan daadkracht en wijlen burgemeester Eberhard van der Laan zet haar tijdens raadsdebatten stilletjes aan de kant. Een wijze les voor Scholtes, die leert hoe snel je autoriteit kunt verliezen op de portefeuilles als de (media)druk toeneemt.

Het vertrek van Ollongren in 2017 naar Den Haag, voor een ministerschap en vicepremierschap, leidt ook het tijdelijke vertrek in voor Scholtes uit de Amsterdamse politiek. Hij wordt adviseur op Schiphol, waar hij grote dossiers rond duurzaamheid onder zijn hoede heeft, maar ook met gemeenten overlegt over geluidshinder van het vliegveld.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Met nieuwe verkiezingen op komst vraagt D66 in 2021 of hij beschikbaar is voor de positie van stadsdeelbestuurder – een roep die hij niet kan weerstaan. Vlak voor de zomer van 2022 wordt Scholtes geïnstalleerd in Centrum, waar hij de aanpak binnenstad onder zijn hoede krijgt. In een interview met wijkkrant D’Oude Binnenstadt kan hij het niet laten om Ollongren te verdedigen: hij wist erop dat het verbod op nieuwe toeristenwinkels en de hotelstop onder haar wethouderschap zijn ingevoerd.

Trip naar Florence

Net als Ollongren zal hij de klus niet afmaken. Bij het vertrek van Rijxman in februari klinkt binnen D66 al snel de naam van Scholtes. Duidelijk is dat partijleider Reinier van Dantzig niet weer iemand van buitenaf wil die de politiek in Amsterdam niet kent. Hij heeft stabiliteit nodig en een partner die tijdens onderhandelingen met PvdA en GroenLinks sterk staat. Die eigenschappen ziet hij in Scholtes, bovenop de grote politieke ervaring.

Positief is ook dat Scholtes goed ligt in het college. Met burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad) heeft hij veel samengewerkt rond plannen om de drukte in het centrum tegen te gaan. Nog vorige maand was hij met Mbarki naar Florence om te kijken hoe de problemen rond monocultuur en overtoerisme daar worden aangepakt.

De komende jaren moet Scholtes hard aan de bak met de portefeuilles Zorg en ICT, dossiers waar hij geen professionele affiniteit mee heeft. Vooral rond de zorg is er behoefte aan iemand die kan lezen en schrijven met alle zorgorganisaties in de stad én iemand die de vanaf volgend jaar geplande bezuinigingen weet te stroomlijnen.

Braziliaans jiu jitsu

Voor veel oplossingen zal hij als wethouder moeten overleggen met Den Haag, particuliere zorginstanties en ziektekostenverzekeraars. Zijn taak is daarom vooral om het gezicht van de zorg te zijn in Amsterdam. Als een ambassadeur moet hij overal gaan trekken en sleuren voor oplossingen. Zijn ervaring als adviseur op Schiphol en eerder bij de Vereniging Hogescholen kan hij daarbij goed gebruiken.

Als wethouder zal hij zijn bestuursrol in de raad van toezicht van het Indisch Herinneringscentrum – Scholtes heeft een Indonesische moeder – mogelijk moeten opgeven. Dat geldt ook voor zijn functie als bestuurslid bij de Vechtsport Autoriteit, die in 2017 werd opgericht om de wantoestanden rond geweld bij sportwedstrijden tegen te gaan.

Wellicht dat hij daarmee wel tijd overhoudt voor zijn hobby: (kick-)boksen en Braziliaans jiu jitsu. Het sparren dat daar wordt geoefend, kan nog van pas komen tijdens zijn wethouderschap.