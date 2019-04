Veel overtredingen op het water tijdens paasweekeinde

Striptease aan boord

Opvallend was verder de constatering van een striptease aan boord van een passagiersschip. Dat mag niet, want het gaat het om openbare ruimte, legt de politie uit. Die kan verder niets vertellen over de omstandigheden. "We horen het wel vaker."



Ten slotte is de politie te hulp geschoten bij een aanvaring tussen twee cruiseschepen, een zinkend speedbootje op het Oosterdok en een vastgelopen bootje in de Houthaven. In totaal onderwierp de politie ruim tachtig pleziervaarders aan een blaastest.



Tien procent was dus onder invloed. Zorgelijk, aldus de woordvoerder. Net als achter het stuur van een auto tast alcohol het reactievermogen aan. "Op een bootje heb je nog de extra dimensie dat je kunt verdrinken. In het nog koude water gebeurt dat sneller."