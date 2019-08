Veel overlast in parkeergarage in Oost door defecte deuren

Woningcorporatie Stadgenoot stelt de gemeente hiervoor verantwoordelijk en eist een schadevergoeding van 15.000 euro.

Blikjes Red Bull, sigarettenpakjes, urinelucht, auto’s die illegaal geparkeerd worden, drugsdealers en -verslaafden: het is voortdurend onrustig in parkeergarage De Sparrenweg in Oost.

De automatische deuren van de parkeergarage kunnen al sinds maart niet meer dicht, waardoor iedereen naar binnen kan lopen en rijden. “Er komen veel vage figuren en het is er echt al maanden een troep,” vertelt een buurtbewoner die een parkeervergunning voor de garage heeft. “Laatst trof ik iemand aan die hier zijn drugs zat te spuiten. Het geeft een onveilig gevoel.”

Lachgas

De verhalen worden bevestigd door woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente, samen eigenaar van de parkeergarage. De corporatie verhuurt 15 van de 26 parkeerplekken, de gemeente verhuurt de overige 11 plekken. Contractueel is vastgelegd dat beheer en onderhoud door de gemeente worden uitgevoerd.

“Vandaag is er nog een collega langsgeweest die ballonnetjes van lachgas heeft aangetroffen,” zegt Pim de Ruiter van Stadgenoot. Een ander probleem is dat veel huurders niet op hun eigen plekken kunnen parkeren, ­omdat die bezet worden door mensen die hier geen recht op hebben.

Stadgenoot heeft daarom besloten de rekening die hun huurders betalen voor hun parkeerplek, kwijt te schelden. De kosten worden verhaald op de gemeente Amsterdam. In een ­verstuurde sommatiebrief staat dat de gemeente ‘in gebreke’ is gebleven wat betreft het schoonmaken en het onderhoud van de parkeergarage. De corporatie eist daarvoor een bedrag van 2400 euro per maand, wat neerkomt op een rekening van minimaal 15.000 euro.

Rechtszaak

In een reactie geeft de gemeente aan de problemen rond de garage ‘heel ­serieus’ te nemen. Over de sommatiebrief zegt een woordvoerder dat hier nu ‘inhoudelijk naar gekeken wordt’ en ze ‘vervolgens richting Stadgenoot gaan reageren’.

“Toekomstige huur van de parkeerplekken wordt ook bij de gemeente in rekening gebracht. Totdat de garage weer naar behoren werkt,” aldus De Ruiter van Stadgenoot. Dat kan ­volgens de woningcorporatie nog wel tot oktober gaan duren. De gemeente geeft aan dat de kwestie inmiddels bij de leverancier is gemeld, maar doet geen uitspraak over wanneer de ­problemen zullen zijn opgelost.

Voldoet de gemeente niet aan de ­eisen van Stadgenoot, dan is de kans groot dat de corporatie via een rechtszaak zal proberen af te dwingen dat de garage weer naar behoren gaat werken.