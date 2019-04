Veel onveilige bouwlocaties in Amsterdam

Bij meer dan de helft van de 29 bezochte bouwlocaties bleek er iets niet in orde. Elf keer heeft de inspectie tijdelijk het werk stilgelegd. Ook werden zeven bouwvakkers aangetroffen die illegaal in Nederland aan het werk waren.



Valgevaar

De inspectie controleerde zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Bij de elf keer dat het werk stilgelegd werd was zeven keer sprake van ernstig valgevaar, twee keer een niet goed afgeschermde zaagtafel en twee keer omdat bouwvakkers werden blootgesteld aan kwartstof.



Op een bouwlocatie was de werksituatie dermate slecht dat al het werk stilgelegd werd en alle bouwvakkers de bouwlocatie moesten verlaten. Pas als de aannemer verbeteringen heeft aangebracht, kan de inspectie de stillegging opheffen.



Tewerkstellingsvergunning

De zeven bouwvakkers die niet in Nederland mochten werken hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. De tewerkstellingsvergunning die buitenlandse werknemers nodig hebben was niet aangevraagd door de werkgever. Zowel de werkgever als de opdrachtgever kan hiervoor een boete van 8.000 euro krijgen. Daarnaast werd een bouwvakker aan het werk gezien die een uitkering had, deze overtreding is doorgegeven aan de gemeente.