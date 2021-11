Veel minder kantoren omgebouwd tot woningen in Amsterdam

212 woningen had dit kantoorgebouw in Riekerpolder kunnen tellen. Beeld Jean-Pierre Jans

Vorig jaar zijn er landelijk 10.200 woningen bijgekomen door kantoren, winkels en andere gebouwen waarin niet werd gewoond om te bouwen. In 2018 en 2019 waren dat er jaarlijks ruim 12.000.

In 2019 waren Rotterdam en Amsterdam nog de Nederlandse koplopers in het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen. Maar in 2020 zijn er slechts 440 woningen in Amsterdam vanuit de transformaties opgeleverd. In 2019 waren dat er nog 1320. Het gaat om 11 procent van alle woningen die werden opgeleverd, in lijn met het landelijke gemiddelde.

Andere gemeentes scoorden afgelopen jaar een stuk hoger: in Nieuwegein ontstonden bijna 560 woningen transformaties, 89 procent (!) van het totaal aantal toegevoegde woningen in die gemeente. In Maastricht ging het om meer dan 685 woningen; bijna de helft van het aantal nieuwe woningen.

De afname komt niet alleen doordat minder panden zijn getransformeerd, maar ook doordat de verbouwingen gemiddeld minder nieuwe woningen hebben opgeleverd. In 2019 leverden woningtransformaties gemiddeld 4,7 woningen per pand op; in 2020 waren dat er 4,1. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Omgebouwde kantoorpanden waren in 2020 goed voor 11 procent van alle nieuw opgeleverde woningen, bijna 70.000 woningen in totaal. Dat zijn vooral kleine woningen: 40 procent van de nieuwe woningen die op deze manier zijn gerealiseerd heeft een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter. Ze worden in 48 procent van de gevallen in gebruik genomen door mensen tussen 18 en 28 jaar.

Tot woning omgebouwde panden betreffen vaak een kantoor, maar dit aandeel slinkt. In 2020 werden vergeleken met 2019 2100 minder huizen opgeleverd die voorheen een kantoor waren dan een jaar eerder. Daarentegen kwamen er meer woningen bij in gebouwen die voorheen een maatschappelijke functie hadden, zoals een school of een sporthal.