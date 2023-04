Veel minder Amsterdamse huishoudens uit huis gezet door woningcorporaties

Een derde van de huisuitzettingen die nog wel plaatsvinden, gebeurt in Zuidoost, terwijl er in het centrum maar één geval was. Beeld Dingena Mol

Tien jaar geleden gebeurde het nog achthonderd keer dat huishoudens die in financiële problemen kwamen en hun huur niet meer konden betalen, uit huis werden gezet. Dat ging onder meer om gezinnen die naar later bleek gedupeerd waren door het toeslagenschandaal. Ook zaten er gezinnen met kinderen bij.

Het aantal uithuiszettingen is sindsdien flink gezakt, naar 32 vorig jaar. Er zaten geen gezinnen met kinderen bij. Een derde van de huisuitzettingen die nog wel plaatsvinden, gebeurt in Zuidoost, tegenover bijvoorbeeld maar één geval in het centrum.

Dat blijkt uit cijfers die wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) woensdag naar de gemeenteraad stuurt, naar aanleiding van vragen van D66-raadsleden Anne Wehkamp en Suleyman Aslami. Onlangs concludeerde de Nationale Ombudsman dat gemeenten hun zorgplicht verzaken bij gezinnen die uit huis gezet worden en de raadsleden wilden weten hoe dat in Amsterdam zit.

Financiële problemen

In antwoord schrijft Moorman dat Amsterdam gezinnen niet aan hun lot overlaat, maar benadrukt vooral zoveel mogelijk huisuitzettingen te willen voorkomen. Sinds 2016 is er beleid om, samen met onder meer de GGD en wooncorporaties, mensen die in financiële problemen komen in een eerder stadium te helpen.

Dat beleid werpt vruchten af: sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen elk jaar gedaald. Een nuance die hierbij wel moet worden geplaatst, is dat corporaties sinds het uitbreken van de coronapandemie tijdelijke coulanceregelingen instelden, waardoor het aantal huisuitzettingen daalde van zeventig naar zo’n dertig. ‘Wanneer deze coulance niet meer geldt, zou het aantal huisuitzettingen enigszins kunnen toenemen,’ aldus de wethouder.