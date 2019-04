Veel masteropleidingen UvA en VU niet toegankelijk voor hbo'ers

Hardere conclusies

De Onderwijsinspectie trekt in het rapport hardere conclusies dan werd verwacht. Een eerdere telling van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwam uit op 102 ontoegankelijke wo-studies, terwijl de Inspectie uitkwam op een totaal van 205 masteropleidingen.



"Het is heel oneerlijk dat sommige studenten worden uitgesloten," zegt Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb, in een telefonische reactie. "Bijvoorbeeld studenten die bewust hebben gekozen voor een praktische opleiding om zo werkervaring op te doen, worden nu uitgesloten. Terwijl dat juist een mooie aanvulling kan zijn op een wetenschappelijke studie."



Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs laat in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport weten dat het 'niet de bedoeling is' dat groepen personen per definitie de toegang tot een masteropleiding wordt ontzegd en kondigt meteen maatregelen aan. De twee wetsartikelen met betrekking tot het hoger onderwijs op het gebied van schakelprogramma's zullen worden verhelderd, zodat duidelijk is voor studenten wat hun rechten zijn en voor instellingen wat hun verplichting is met betrekking tot het aanbieden van schakelprogramma's.