Veel leerlingen en docenten Haga Lyceum bij kort geding

Volgens een brief in bezit van Het Parool moeten vier klassen verplicht aanwezig zijn in het kader van burgerschapsonderwijs. Aanwezige docenten en directeur Soner Atasoy weigerden Het Parool voor aanvang van het geding te woord te staan voor vragen over de authenticiteit van de brief.

Met het kort geding probeert het Haga Lyceum een rapport van de inspectie van tafel te krijgen. Daarin staat dat er in weerwil van AIVD-verdenkingen geen aanwijzingen zijn voor salafistische lessen en dat het onderwijs kwalitatief goed is. Op financieel terrein zou er wel van alles mis zijn.

Salaris

Zo zou directeur Atasoy te veel salaris ontvangen. Volgens advocaat Wouter Pors van het Haga Lyceum erkent de inspectie echter dat daarbij ‘over het hoofd is gezien’ dat Atasoy middels een maandelijkse inhouding op zijn salaris het geld terugbetaalt. Inmiddels is besloten het nog openstaande bedrag vrijdag te voldoen, aldus Pors.

De advocaat stelt bovendien dat het inspectierapport neigt naar discriminatie, doordat extra eisen aan het burgerschapsonderwijs op de school worden gesteld. Volgens Pors staat in het nog niet officieel gepubliceerde rapport dat ‘vanwege de achtergrond van de leerlingenpopulatie’ verdergaande eisen mogen worden gesteld aan de inrichting van het burgerschapsonderwijs.

Pors veegde de vloer aan met de ‘ernstige signalen’ die de Inspectie heeft, vanwege contacten van de school met een vijftal meer of minder omstreden personen. Die contacten waren voor de AIVD eerder dit jaar aanleiding burgemeester Halsema te waarschuwen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Twee van de vijf hebben een Verklaring Omtrent Gedrag van het ministerie van Justitie gekregen, nodig om in het onderwijs te werken. Verder heeft de Inspectie geen enkel signaal dat een van de vijf contact heeft gehad met leerlingen.

Pors citeerde misprijzend uitspraken van bijzonder hoogleraar Inlichtingenstudies Paul Abels in NRC van deze week, waarin hij stelt dat de AIVD het doel had het functioneren van de school te verstoren.

Aan het slot van zijn pleidooi zei Pors dat geen enkel verwijt van de Inspectie met betrekking tot de financiën hout snijdt. Hetzelfde geldt voor alle andere aantijgingen. “De Inspectie heeft ernstige beschuldigingen geuit, die leiden tot polarisatie.”