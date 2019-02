Veel last van werkzaamheden aan kades en bruggen

850 Van 850 verkeersbruggen zijn er nog maar negen gecontroleerd op veiligheid

Ook het GVB maakt zich zorgen over de hinder van renovaties aan bruggen. Het vervoerbedrijf is in overleg met de gemeente over de volgorde waarin het werk moet gaan plaatsvinden, zegt een woordvoerder. "Niet alle bruggen kunnen tegelijk worden aangepakt omdat het tramverkeer daarmee wordt ontregeld. Sommige bruggen zijn essentiële verbindingen."



De woordvoerder noemt bijvoorbeeld de Oeterwalerbrug in Oost, die de enige verbinding vormt met zowel Diemen als de werkplaats Diemen, waar de trams worden onderhouden en gerepareerd.



Verhoogd risico

Uit onderzoek bleek onlangs dat ten minste tien kilometer kademuur in Amsterdam zo slecht is dat er een verhoogd risico is op verzakken. Die kademuren moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Van 850 verkeersbruggen zijn er nog maar negen gecontroleerd op veiligheid en van 202 kilometer kademuur is nog slechts veertien kilometer goedgekeurd. Een fonds van 200 miljoen euro is onvoldoende om de aanpak structureel te kunnen betalen.



