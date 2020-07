Veel kleine horeca nog altijd gesloten: ‘Ik wil gastvrouw zijn, geen politieagent’

De 1.5-meterregel maakt het kleine horecazaken lastig om winst te draaien. 20 procent van de cafés en restaurants in Nederland hebben daarom de deuren niet heropend toen dat weer mocht.

Het gas en lichtcontract, de ongediertebestrijding, het Spotifyaccount, het abonnement op Het Parool... Eigenaar van Café ‘t Mandje op de Zeedijk Diana van Laar (62) heeft het allemaal opgezegd. Een doekje voor het bloeden, zegt ze, maar het levert nog altijd meer op dan opengaan voor zes man.

De 1,5-meterregel verlaagt de capaciteit van het café van bijna vijftig klanten naar zes. “Maar eigenlijk is dat nog niet haalbaar,” zegt Van Laar, “want wie binnenkomt moet al te dicht langs de barman.” En dus blijft ‘t Mandje dicht.

Toen de horeca 1 juni eindelijk weer open mocht, maakten niet alle zaken daar dankbaar gebruik van. Weken later is één op de vijf cafés en restaurants nog altijd dicht, blijkt uit onderzoek van ING. Deze horeca-ondernemers kunnen in de huidige situatie zo weinig winst maken, dat het goedkoper is om dicht te blijven. De 1,5-meterregel doet vooral kleinere zaken de strop om.

Tussenkop

Zoals café Dikke Graaf in Oud-West. Voorheen zat de tent vaak goed vol met bijna veertig man, vertelt eigenaar Erik Graave (32). “De negen gasten die we nu zouden mogen ontvangen, zijn niet genoeg om de personeelskosten te dekken. Daarom zijn we dicht gebleven.”

Maria Elout (64) kan erover meepraten, eigenaar van Café De Dokter in het centrum. Het eta­blis­se­ment, ‘het doktertje’ in de volksmond, is een van de kleinste cafés in Amsterdam. Toch propten pre-corona ook daar regelmatig zo’n veertig man zich naar binnen. “Nu zou er plek zijn voor acht. Dat heeft gewoon geen zin.”

Niet alleen de omzet, ook de sfeer zou op deze manier een dreun krijgen, denkt Elout. “Elkaar gedag kussen, armen om elkaar heen slaan, op een kluitje staan kleppen... zo hoort het er in het doktertje aan toe te gaan. Ons publiek gaat echt niet aan een tafel zitten met een boek.” Bovendien zou Elout het niet over haar hart kunnen verkrijgen om gasten weg te sturen bij drukte: “Ik wil een gastvrouw zijn, geen politieagent.”

‘We komen erdoorheen’

Zolang de 1,5-meterregel van kracht blijft, zijn kleine horeca-ondernemingen de klos, stelt De Laar. Als er niet binnen een maand iets verandert, denkt de eigenaar van Café ‘t Mandje de vaste lasten niet meer te kunnen opbrengen.

Ook Graave betwijfelt of Dikke Graaf ooit nog opengaat. “We gaan de locatie nu gebruiken als afhaalpunt van onze zaak verderop in de straat, restaurant Barrica. Wie weet kunnen we ooit terug naar hoe het was, maar de situatie is nu te onzeker om daar een uitspraak over te doen.”

Het doktertje zal daarentegen nooit ten onder gaan, zegt Elout stellig. “Dat laat ik niet gebeuren. Ik heb geen idee hoe, maar we komen erdoorheen.”