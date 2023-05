Veel geluidsoverlast in Haarlemmermeer door technofestival Awakenings

Een van de podia van technofestival Awakenings in Spaarnwoude. Beeld Eva Plevier

“Het is bijzonder vervelend dat in de omgeving geluidsklachten worden ervaren als gevolg van Awakenings. We nemen dit uiterst serieus en er worden continu metingen verricht op de locaties waar klachten zijn,” schrijft gemeente Haarlemmermeer op haar website.

Toch is er weinig te doen aan de geluidshinder van het technofestival, dat zaterdag en zondag plaatsvindt in het Spaarnwoudepark, aangezien het technofestival aan de geluidsnormen voldoet.

Temperatuurinversie

De oorzaak ligt volgens adviseurs van de gemeente aan het meteorologische fenomeen temperatuurinversie. Daarbij vormt zich, door het mooie weer overdag en de snelle afkoeling in de avond, een warme luchtlaag boven een koude luchtlaag. Hierdoor ontstaat een soort deksel waartegen het geluid reflecteert en daardoor veel verder draagt dan normaal.

“We realiseren ons dat dit niet het antwoord is dat u wil horen. Awakenings voldoet op het terrein, maar ook in de omgeving, aan de in de vergunning gestelde geluidsnormen, maar daarmee zijn de klachten helaas niet weg. De overlast is waarschijnlijk volledig toe te wijzen aan de genoemde temperatuurinversie,” aldus de gemeente.

Bewoners van Haarlemmermeer moeten nog even op hun tanden bijten: Awakenings is namelijk al sinds 12.00 uur bezig en pas om 23.00 uur afgelopen. Op het festival treden onder andere DJ’s Reinier Zonneveld, Colin Benders en Stephan Bodzin op.

