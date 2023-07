Veel emotie tijdens bijeenkomst Masterplan Zuidoost: ‘Er is veel goed gegaan, maar alle begrip voor de onvrede bij de bewoners’

Onder anderen burgemeester Femke Halsema, wethouder Marjolijn Moorman en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing waren aanwezig op de bewonersbijeenkomst. Beeld Jakob van Vliet

De bewoners van Zuidoost krijgen meer invloed op het Masterplan voor het stadsdeel. Ze kunnen meteen aan de slag met het schrijven van een plan voor de selectie van een interim-opvolger voor programmadirecteur Saundra Williams, die vorige maand onverwacht haar vertrek aankondigde wegens een gebrek aan resultaten.

Dat was de uitkomst van een gesprek tussen de Alliantie, zeg maar het bestuur van het Masterplan, en een grote groep actieve buurtbewoners op dinsdagavond. De ontmoeting was bedoeld om het Masterplan vlot te trekken, maar had geregeld veel weg van een sessie relatietherapie tussen bestuurders en bewoners: veel verwijten, veel verzoenende woorden en een enkele handreiking.

Doorstart met kans van slagen

Sinds het vertrek van de actieve en populaire Williams ligt het Masterplan, dat in de loop van 25 jaar de achterstanden in het stadsdeel moet wegwerken, op de intensive care. Dat blijft voorlopig even zo, vertelde burgemeester Femke Halsema. Het komende half jaar moet worden benut om na te denken over een doorstart met meer kans van slagen.

Want ook de gemeente is ontevreden over de eerste jaren. Halsema: “Er is veel goed gegaan, maar ik heb alle begrip voor de onvrede bij de bewoners. Het blijkt heel ingewikkeld om het systeem te veranderen. De gemeentelijke organisatie is een olietanker. Het kost tijd en energie om die een andere koers te laten varen.”

Bij haar vertrek had Williams harde woorden gesproken over de kloof tussen de systeemwereld van bestuurders, ambtenaren, plannen en protocollen en de leefwereld van bewoners met hun alledaagse behoeften. Die twee sluiten slecht op elkaar aan, en dat maakt het volgens de vertrokken programmadirecteur lastig om verbeteringen door te voeren in de leefwereld.

Geen tribunaal

Namens de systeemwereld was Halsema samen met wethouder Marjolijn Moorman naar Zuidoost gekomen, en was ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing aangeschoven. “We gaan er geen tribunaal van maken,” had gespreksleider Terra Dakota bij aanvang gezegd, maar met de bestuurders op het podium en de bewoners in de zaal was de kloof soms duidelijk zichtbaar.

Zo kwam Moorman meteen voortvarend op de proppen met een plan van aanpak voor de komende zes maanden. Er was op de Stopera al een profielschets gemaakt voor een interimmer, er werd gedacht aan een commissie van wijzen om nog eens diep na te denken over een betere opzet voor het Masterplan en een open sollicitatie voor de nieuwe programmadirecteur.

Dat is nu eenmaal wat bestuurders doen. (Vraag de systeemwereld om een kapot peertje te vervangen en er ligt ‘s avonds in een pikdonker huis een plan van aanpak inclusief risicoanalyse op tafel.) Terwijl de grote wens van de bewoners was om betrokken te worden bij de volgende stappen. Neumine Marshall namens de bewoners: “Of het Masterplan goed of slecht uitpakt: wij zitten met de gevolgen.”

Onafhankelijke mensen met ervaring

De bestuurders hadden van hun kant ook wel wat wensen. Halsema merkte op dat het voor de gemeente soms lastig is te bepalen met wie zij te maken hebben als het om de gemeenschap van Zuidoost gaat. En prima dat de bewoners zelf enkele wijzen voordragen voor de commissie, maar dat moeten bij voorkeur wel onafhankelijke mensen zijn met ervaring.

Het ongenoegen in de zaal bleef niet zonder resultaat. Halsema deed een belangrijke handreiking door het initiatief aan de bewoners te geven. Zij mogen meteen gaan schrijven aan een plan voor de doorstart van het Masterplan. “Ik geef jullie met alle liefde het initiatief. Ik wil wel dat het in overleg gebeurt met de ambtenaren die het plan moeten uitvoeren. Ook zij werken met hart en ziel voor Zuidoost.”

De roep om meer zetels voor bewoners in de Alliantie vond eveneens snel gehoor. Achterin de zaal stond directeur Tanja Dik van de Johan Cruijff Arena op om te vertellen dat zij haar zetel graag beschikbaar stelt. “Iedere bewoner mag hem hebben. Wij blijven ons sowieso inspannen voor het stadsdeel. De behoeften van de bewoners zullen daarbij centraal staan.”