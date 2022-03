Veel drankwinkels Gall & Gall later open vanwege staking

Beeld ANP XTRA

De staking duurt twee uur. Daarna gaan de winkels alsnog open. “Mocht het nodig zijn, dan volgen nieuwe acties,” zegt Alexander van Stokkum, winkelmanager van een Gall & Gall in Amsterdam-West.

Via vakbond FNV had Gall & Gall zijn 1800 winkelmedewerkers een ultimatum gesteld dat donderdagavond afliep. “De mensen zijn het beu,” zegt Van Stokkum. Gall & Gall heeft een loonsverhoging van 3,25 procent geboden, maar in ruil daarvoor wil het winkelbedrijf dat onderdeel is van Albert Heijnmoeder Ahold alle toeslagen afschaffen, met uitzondering van die voor de zondagen.

Het personeel wil een loonsverhoging van 5 procent en eist dat het salaris automatisch meegroeit met de inflatie. Verder eist het een coronabonus van 500 euro netto en behoud van de toeslag voor werken op zaterdag.

‘Net boven minimumloon’

“Het personeel krijgt al niet zoveel betaald, maar net boven het minimumloon,” zegt Van Stokkum, die ook in de ondernemingsraad zit. De vrees is dat de loonsverhoging in de loop van dit jaar teniet wordt gedaan door de stijgende prijzen, zoals de minimale loonsverhogingen de afgelopen jaren al vaker slechts een schamele compensatie boden voor de inflatie. “En dat terwijl we vanwege corona harder hebben moeten werken dan ooit en zowel Ahold als Gall & Gall megawinsten hebben geboekt.”

Van de vijfhonderd winkels zijn er door het hele land vrijdagochtend zo’n zeventig niet opengegaan vanwege de staking, die voor winkelpersoneel toch behoorlijk zeldzaam is. Daarbij waren er zo’n twintig in Amsterdam, dus relatief veel. “In Amsterdam lopen we vaak een beetje voorop,” zegt Van Stokkum. “We zijn wat rebelser dan in andere steden.”