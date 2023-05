Veel bewijs dat Emylio G. en Randall D. Siegmar Flaneur in de val lokten en vermoordden

Siegmar Flaneur. Beeld Politie

Veel wijst er op dat de 24-jarige Siegmar ‘Pito’ Flaneur, bedreven honkballer én crimineel, in de nacht van 10 op 11 februari 2015 in de val is gelokt in Amsterdam-Zuidoost. Hij liet zich waarschijnlijk met een scooter thuis ophalen, om even later, even voor 2 uur ’s nachts, vijf keer van dichtbij in hoofd en romp te worden geschoten op het fietspad bij de Leerdamhof. Hij overleed ter plaatse. Andere verwondingen wijzen er op dat hij waarschijnlijk kort voor de fatale schoten had gevochten.

Was het Emylio ‘Millie’ G. die Flaneur die nacht had opgehaald, en schoot hij hem samen met Randall D. dood? Een telefoon van G. was volgens de politie kort voor de moord in de buurt van Flaneurs huis. De Surinaamse en Antilliaanse verdachten zouden de ‘getinte mannen’ kunnen zijn die getuigen zonder helm zagen vluchten op een gestolen motorscooter – die verderop op de Maldenhof in brand werd gestoken.

Zij kennen Zuidoost heel goed, en een getuige merkte terecht op dat de bestuurder van de scooter ter plekke bekend moet zijn geweest gezien de onderdoorgangen, paadjes en hekjes onderweg. Flaneur kende D. uit de gevangenis in Lelystad, en met G. sprak hij geregeld af, volgens zijn broer vaak ‘s avonds laat. De broer hoorde andere mannen kort na de moord in de metro bespreken dat Siegmar mogelijk was doodgeschoten ‘door Millie en Randall’.

Één van de drie anonieme bedreigde getuigen in het proces tegen de twee verdachten van drie dodelijke schietpartijen, zegt van D. zelf te hebben gehoord dat die ‘Pito’ had doodgeschoten. Anderen zouden hebben bevestigd dat ‘Pito was gelokt’. De moord zou te maken hebben met de moord op ‘Poporois’: Ruciano Caupain. Die was in maart 2014 na een avond uitgaan doodgeschoten op de Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost.

Een van de rechters herhaalde donderdag dat G. in een afgeluisterde ruzie met zijn toenmalige vriendin dingen riep als “Ik ga je laten zien dat ik een kankermoordenaar ben (..) Je weet toch hoe gek ik ben? (..) Ik heb drie body’s vermoord.” Een vrouw besprak met een gedetineerde broer van D. in de dagen na de moord op Flaneur dat ‘Pito’ was opgehaald en ‘naar Leerdam’ gebracht. Daar zou zijn gevochten, waarna Flaneur zou zijn beschoten. “Echt een slangenactie.” Een paar elementen uit haar uitspraken kon de vrouw toen nog niet uit de media hebben, oordeelt de politie.

Zo bestaat het bewijs in de zaak over de moord op Flaneur vooral uit een combinatie van telefoongegevens, berichten, afgeluisterde gesprekken en de verklaringen van heel veel getuigen. Over die drie anonieme bedreigde getuigen, voeren de advocaten van de verdachten een strijd met de onderzoeksrechter. Zij vinden dat die rechter-commissaris de schijn van partijdigheid heeft gewekt door de getuigen niet alleen in hun afwezigheid te verhoren, zoals gebruikelijk bij dit type getuigen, maar zonder dat hij de door hen ingediende vragen ook maar serieus neemt.

Vrijdag gaat de rechtbank door met het derde dossier. Dat handelt over de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom, op 9 juni 2015 in Zaandam.

Emylio G. heeft een fors strafblad De rechtbank bespreekt nu de persoonlijke omstandigheden van Emylio G. (die van Randall G. volgen vrijdag). Hij heeft met zijn ex-vriendin een of meer kinderen, maar wil niet zeggen hoeveel. Hij was automonteur en hovenier. Maar op de vraag van de politie zei hij dat hij vooral luierde. "Uitluieren thuis en zo, voetbal kijken op tv, sporten." Hij is opgegroeid in Suriname, bij zijn oma. Hij heeft een strafblad met verscheidene veroordelingen, de eerste door de kinderrechter. Nu zit hij 14,5 jaar uit voor grof onderwereldgeweld. Eerder kreeg hij al straffen voor een wapenzaak en overvallen. Zus: 'Randall, waaróm?! Millie, waaróm?!' De derde zus spreekt zelf. "Hierbij richt ik mij ook tot de verdachten, Randall en Millie. Ik zal geen haat naar jullie zaaien. Wel wil ik duidelijk maken welk levenslang verdriet jullie bij de familie hebben achtergelaten. Het is een wonder dat mijn moeder nog in leven is. Mijn jongste broertje is helemaal de weg kwijt. Zijn hele toekomst is hem ontnomen doordat hij de schoten heeft gehoord die Pito fataal werden." "Ik zie jullie als monsters en vraag me af of jullie zo zijn geboren, of dat het leven jullie zo gemaakt heeft. Hoe vertellen jullie je kinderen dat hun vader een moordenaar is? Jullie zullen er niet voor ze zijn. Daarvoor moet je je schamen, als volwassen mannen. Hij heeft een strafblad met verscheidene veroordelingen, de eerste door de kinderrechter. Nu zit hij 14,5 jaar uit voor grof onderwereldgeweld. Eerder kreeg hij al straffen voor een wapenzaak en overvallen. Zus: ‘Randall, waaróm?! Millie, waaróm?!’ De derde zus spreekt zelf. “Hierbij richt ik mij ook tot de verdachten, Randall en Millie. Ik zal geen haat naar jullie zaaien. Wel wil ik duidelijk maken welk levenslang verdriet jullie bij de familie hebben achtergelaten. Het is een wonder dat mijn moeder nog in leven is. Mijn jongste broertje is helemaal de weg kwijt. Zijn hele toekomst is hem ontnomen doordat hij de schoten heeft gehoord die Pito fataal werden.” “Ik zie jullie als monsters en vraag me af of jullie zo zijn geboren, of dat het leven jullie zo gemaakt heeft. Hoe vertellen jullie je kinderen dat hun vader een moordenaar is? Jullie zullen er niet voor ze zijn. Daarvoor moet je je schamen, als volwassen mannen. Dat jullie het leven hebben genomen, voor niets.” “Het is hartverscheurend wat jullie hebben gedaan, Randall en Millie. Onbegrijpelijk gewoon. De hoop dat deze zaak opgelost zou worden, had ik verloren. Gelukkig hebben de politie en het OM het geduld niet verloren. Ik heb mijn broertje klaargemaakt voor de dienst. Hij is doorzeefd. Randall: Waaróm? Millie: Waaróm!” “Tot slot zal ik herhalen wat ik op de uitvaart heb gezegd. ‘Lieve teddybeer. Jouw stem zal er nooit meer zijn. Oh Pito, Wat een leegte laat jij achter. Je bent door een brute misdaad van ons ontnomen. Jij zal als een engeltje op onze schouders zijn. We zullen uiteindelijk vol vreugde over jou praten. Siegmar, we zullen je nooit vergeten’.” ‘Pito was zo veel meer dan een crimineeltje’ De tweede zus vertelt hoe ze hoorde van de moord. ‘Niet schrikken. Ze hebben Pito geschoten. Hij is overleden’. “Hartverscheurend. ik vraag me nog altijd af: hoe heeft dit kunnen gebeuren'? Sinds die dag is er die leegte van mijn kinderen die opgroeien zonder hun oom. Sommigen zien Pito alleen als een crimineeltje, maar hij was zoveel meer. Een zoon, een broertje. Zelfs als mijn beste vriendin me zou bellen, zou ik niet durven komen, omdat ik denk: ze zal me dood maken.” De zus barst in huilen uit. Haar advocaat besluit haar relaas: “Voor vandaag hebben wij onze krachten samengeraapt. We gaan er samen uitkomen.” Zus tot de verdachten: ‘Ik hoop dat jullie ooit vertellen waarom jullie mijn broertje zo wreed hebben vermoord’ De eerste zus: “Ik mis Pito elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Hij was mijn alles, maar ook mijn koppijn. Mijn hart is gebroken, mijn familie kapot gemaakt. Vroeger was ik vrijer, nu vertrouw ik helemaal niemand meer. Ik ben continu aan het opletten, het kost me zoveel energie.” Tot de verdachten: “Ik hoop dat jullie ooit vertellen waarom jullie mijn broertje zo wreed hebben vermoord.” De zus durft geen therapie aan. “Ik ben te bang om te vergeten.” Zussen van Flaneur krijgen het woord Drie zussen van Siegmar Flaneur krijgen het woord om te vertellen wat de moord met de familie heeft gedaan. Twee laten hun advocaat hun tekst voorlezen, de derde zus zal zelf spreken. Zitting hervat, verdachten gaan naast elkaar staan om lengte te vergelijken De zitting is hervat. Op verzoek van de advocaten gaan de verdachten naast elkaar staan om hun lengte te vergelijken. Emylio G. is ietsje langer dan Randall D., stelt de rechtbankvoorzitter vast. Een van de advocaten: “Dat vindt u écht?!” Volgens hem zijn ze ongeveer even lang. De advocaten zeggen ‘geen lengteverschil waar te nemen’. De rechtbank houdt het op ‘tussen de 3 en 5 centimeter’. Randall D. heeft krullen die wat omhoog steken, de iets langere Emylio G. heeft heel kort haar. Dossiers doorgenomen, rechtbank pauzeert tot 11.20 uur De officieren van justitie krijgen de gelegenheid bewijsmiddelen aan te halen. Een van hen wijst erop dat Flaneur volgens deskundigen waarschijnlijk met één vuurwapen is doodgeschoten. Ze noemt ook een lange reeks getuigen die volgens haar relevante verklaringen hebben afgelegd. Bij Emylio G. thuis is een vuurwapen gevonden, een ander dan het moordwapen.

Daarmee zijn de dossiers doorgenomen. De rechtbank pauzeert tot 11.20 uur. Daarna zullen de nabestaanden spreken. ‘Ik ga je laten zien dat ik een kankermoordenaar ben’ De rechter herhaalt dat Emylio G. in een afgeluisterde ruzie met zijn toenmalige vriendin dingen riep als “Ik ga je laten zien dat ik een kankermoordenaar ben (..) Je weet toch hoe gek ik ben? (..) Ik heb 3 body’s vermoord.” ‘Conflict heeft te maken met moord op ‘Poporois’ in 2014 in Zuidoost’ Één van de anonieme bedreigde getuigen zegt van Randall D. te hebben gehoord dat die ‘Pito’ had doodgeschoten. Dat zegt de getuige ook van anderen te hebben gehoord. ‘Pito was gelokt.’ De moord zou te maken hebben met de moord op ‘Poporois’: Ruciano Caupain. Die was in maart 2014 na een avond uitgaan doodgeschoten op de Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost. Flaneur was mogelijk al gewond door een vechtpartij Verwondingen die Siegmar Flaneur na zijn dood bleek te hebben, kan hij ‘bij leven’ hebben opgelopen, mogelijk tijdens een vechtpartij kort voordat hij werd doodgeschoten. Vrouw tegen broer Randall D.: ‘Het was echt een slangenactie’ Bij de toenmalige vriendin van Emylio G. is een Nokia-telefoon gevonden die G. zou hebben gebruikt. Daarmee zou geregeld contact zijn geweest met ‘Pito’: Siegmar Flaneur. Een vrouw besprak met een gedetineerde broer van Randall D. in de dagen na de moord op Flaneur dat ‘Pito’ was opgehaald en ‘naar Leerdam’ gebracht. Daar zou zijn gevochten, waarna Flaneur zou zijn beschoten. “Echt een slangenactie.” Een paar elementen uit haar uitspraken kan de vrouw niet uit de media hebben, oordeelt de politie. Telefoon van G. zou kort voor moord bij Flaneurs huis zijn geweest Een telefoon die de politie aan Emylio G. koppelt, zou kort voor de moord in de buurt van het huis van Flaneur zijn geweest. Een getuige vertelde dat ‘Millie en Randall altijd in Holendrecht stonden’ en dat ‘Pito vertelde dat hij Randall had leren kennen toen hij vastzat’. De verdachten kenden Flaneur. Hebben ze hem ‘er ingeluisd’? Siegmar Flaneur was in de avond voor zijn dood met vrienden naar enkele cafés in de Bijlmer geweest. Daarna was hij thuis afgezet, aan de ’s-Gravendijkdreef. Een buurjongen vertelde later dat ‘Pito’ hem daar had gezegd dat ‘ene Miggie’ of zo naar hem toe zou komen om hem te spreken. Mogelijk is Flaneur met een scooter thuis opgehaald. Dat kan door de dader(s) zijn geweest. Familieleden van Flaneur vertelden de politie dat Siegmar mogelijk was doodgeschoten ‘door Millie en Randall’. Een broer hoorde andere mannen dat bespreken in de metro. In een arrestantenbus bespraken verdachten in een heel andere zaak dat ‘Smiley’ Flaneur had vermoord: ‘Smiley’ zou ook een bijnaam zijn van Emylio G. Emylio G. en Randall D. kenden Siegmar Flaneur. Randall D. kende hem uit de gevangenis in Lelystad, al wil hij daar nu niet op ingaan. De broer van Flaneur vertelde dat ‘Pito’ en ‘Millie’ ’s avonds vaak samen waren. Hij denkt dat ‘Millie’ G. zijn broer ‘er heeft ingeluisd’. Vluchtscooter op Maldenhof in brand gestoken De ‘blanke of getinte mannen’ op de scooter droegen volgens getuigen geen helm. Verderop op de Maldenhof vond de politie een motorscooter. Die was in brand gestoken en brandde helemaal af. Het was een Piaggio Beverly, die een Nederlander had gekocht in Duitsland. Hij kon niet zeggen aan wie hij de motorscooter via Marktplaats had verkocht. ‘De bestuurder van de vluchtscooter moet de weg hebben gekend’ Een getuige zag meteen na de schoten een snelle, grijze scooter wegrijden met 2 personen erop. Die moeten de weg hebben gekend, want anders kom je niet weg door de onderdoorgangen, paadjes en hekjes, merkte hij op. Flaneur is vijf keer van achteren beschoten, meteen overleden De ‘oudste rechter’ zal de zaak behandelen. Ze waarschuwt de nabestaanden van Siegmar ‘Pito’ Flaneur dat er ‘nare dingen’ zullen worden gezegd. De verdachten zullen zich weer op hun zwijgrecht beroepen, zeggen ze. De rechter gaat terug naar de nacht van 10 op 11 februari 2015 in Amsterdam-Zuidoost. Om 01.48 uur krijgt de politie een medling over schoten in het Bijlmerpark. De ambulancedienst krijgt de melding dat iemand is neergeschoten op de Leerdamhof. Siegmar ‘Pito’ Flaneur, 24 jaar, ligt dood op het fietspad. Hij is van achteren vijf keer van dichtbij beschoten met een pistool, en is overleden door schoten door hoofd en romp. De rechtbank gaat door met de zaak, kwestie onderzoeksrechter later De rechtbank besluit dat de behandeling van de zaak doorgaat. De advocaten kunnen dan later vandaag aan de slag met de kwestie over de onderzoeksrechter. Ze zullen mogelijk een ‘wrakingsverzoek’ willen doen om hem van de zaak te laten halen, omdat hij bij hun cliënten ‘de schijn van partijdigheid kan hebben gewekt’. ‘Nabestaanden Siegmar Flaneur hebben erg naar deze dag toegeleefd’ De officieren van justitie merken op dat de nabestaanden van Siegmar Flaneur heel erg naar deze dag hebben toegeleefd, waarop de zaak eindelijk inhoudelijk wordt behandeld. Zij willen dat de rechtbank de zaak in elk geval één keer inhoudelijk behandelt, en niet in losse delen. De aanklagers stellen de rechtbank voor vandaag alle feiten te bespreken, plus het spreekrecht van de nabestaanden en hun schadeclaims. Aan het einde van de dag kunnen de advocaten dan aan de slag met de kwestie omtrent de onderzoeksrechter en de anonieme bedreigde getuigen. De rechtbank trekt zich terug om zich te beraden over hoe het vandaag verder moet. Advocaten willen de zaak meteen weer stilleggen om te kunnen overleggen De onderzoeksrechter heeft woensdagavond een stuk ingebracht over de drie anonieme, bedreigde getuigen die justitie tegen de twee verdachten inzet. De advocaten van Emylio G. en Randall D. ‘zijn onaangenaam verrast’ over ‘allerlei nieuwe informatie’ die in dat proces-verbaal van 13 pagina’s staat, met bijlagen erbij 51 pagina’s in totaal. Ze vragen meteen om een schorsing ‘van ongeveer 2 uur’ om het stuk beter te kunnen lezen en bespreken, met hun cliënten en elkaar. De raadslieden zijn boos omdat de onderzoeksrechter ‘na 3,5 jaar in de procedure’ komt ‘met deze hete aardappel’. De onderzoeksrechter schrijft de anonieme bedreigde getuigen niet opnieuw te willen verhoren, zoals de advocaten willen. Hij wil evenmin andere getuigen verhoren, van wie de anonieme bedreigde getuigen informatie zouden hebben gekregen. Dag 2 van het proces begint, over de moord op Siegmar Flaneur Goedemorgen. Dag 2 van het proces tegen Emylio G. en Randall D. is begonnen. De zaak ‘Glanskop’ staat op de agenda: de liquidatie van de op Curaçao geboren Siegmar Flaneur (24) in de Bijlmer. Hij was een talentvolle honkballer, maar óók actief in het criminele milieu. In de nacht van 10 op 11 februari 2015 werd hij met meerdere kogels neergeschoten op de Leerdamhof, niet ver van de Gaasperplas. De politie trof hem dood op het fietspad. Emotionele eerste dag Emylio G. en Randall D. hoorden woensdag zwijgend aan hoe de rechtbank het dossier doornam dat volgens justitie bewijst dat zij op 26 januari 2018 een drama aanrichtten in het buurthuis op Wittenburg. De broer en zus van de doodgeschoten stagiair Mohamed Bouchikhi (17) lazen emotionele verklaringen voor. Lees hier terug hoe de eerste dag in de rechtbank verliep.

