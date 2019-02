Veel Amsterdamse bruggen in slechte staat

De bruggenfluisteraars verrichten het beheer en onderhoud aan de bruggen en zijn bekend met elk piepje en kraakje

De staat van de Amsterdamse bruggen is al langer zorgwekkend. Zo hebben alle drie de bruggen van de Vijzelstraat dringend onderhoud nodig. Zowel de brug over de Herengracht als die over de Keizersgracht moet volledig worden vervangen. Het dek van de brug over de Prinsengracht moet grondig worden gerepareerd.



De Berlagebrug krijgt in 2021 een serieuze onderhoudsbeurt en zal dan twee tot drie maanden zijn afgesloten voor al het verkeer.



Bruggenfluisteraars

De Rekenkamer schreef enkele jaren geleden dat beheer en onderhoud van bruggen in ­Amsterdam tekortschoten. Volgens de dienst had de gemeente te weinig inzicht in de toestand van de bruggen; invoering van een beter toezicht werd systematisch onderschat.



Directeur Jan de Ridder schetste een beeld van de verantwoordelijke dienst waarin vaak oudere medewerkers met passie en deskundigheid toezicht houden op het onderhoud van de bruggen.



'De bruggenfluisteraars' verrichten het beheer en onderhoud aan de bruggen en zijn bekend met elk piepje en kraakje. Zij zijn er trots op de Amsterdamse bruggen in goede staat te houden.' Veel van deze ervaren medewerkers zijn de afgelopen jaren met pensioen gegaan.



Lees ook: De Oetewalerbrug is slecht, héél slecht: 'Niet stilstaan, blijven rijden'