Veel Amsterdamse basisscholen blijven maandag dicht vanwege extreme sneeuwval

Beeld ANP

“De schoolbesturen die verbonden zijn aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam, zullen morgen dicht blijven,” zegt voorzitter Herbert de Bruijne.

“We hebben contact gehad met veel scholen en ingeschat wat de kans is dat iedereen om 8 uur op school is. Wij denken dat het niet gaat lukken om iedereen morgenochtend op tijd op school te krijgen en dat het onverantwoord is. Dus hebben de bij ons aangesloten scholen besloten om dicht te blijven,” aldus de Bruijne. Naar verluidt buigen ook andere schoolbesturen zich nog over de vraag of het verantwoord is om morgen open te gaan.

Ongelukken

In brieven aan de ouders en verzorgers, laten de scholen weten dat de kans op ongelukken te groot is om de scholen veilig te openen. De situatie op de wegen, de verkeerssituatie en het mogelijke gebrek aan openbaar vervoer, maken het onaannemelijk dat docenten en leerlingen op tijd op school kunnen komen. De scholen verlengen het online-afstandsonderwijs met een dag.

Volgens Marlie de Wijs, directeur van basisschool De Toekomst in Slotervaart, is het ‘schakelen’. “We waren weer helemaal voorbereid om open te gaan. Ik had het graag anders gezien, maar de veiligheid van het team en van de kinderen gaat voor.” De leerkrachten van De Toekomst zetten morgen, net als voorgaande weken, online opdrachten klaar. “Iedereen had er zin in, maar het is niet anders.”

Jorrit Liesting, directeur van basisschool De Krijtmolen in Amsterdam-Noord, zegt dat het vooral voor de leerkrachten van zijn school die van buiten de stad komen, geen doen is. Ouders reageren volgens hem goed op de maatregel. “De eerste reactie is vooral: ‘dan gaan we morgen sneeuwballen gooien’. Maar het is natuurlijk wel balen op de eerste dag dat we weer fysiek onderwijs zouden hebben.” De kinderen die op de Krijtmolen zitten hebben maandag ook geen online onderwijs om ze nog even van de sneeuw te laten genieten. “Dinsdag gaan we weer beginnen. Daar hebben we veel zin in!”

Noodopvang

Er is maandag ook geen noodopvang voor kwetsbare kinderen of kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben. Leerlingen van verschillende klassen mogen zich vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet meer mengen.