Veel aanmeldingen voor proef bijverdienen in bijstand

Daarmee is de doelstelling van wethouder Arjan Vliegenthart (Sociale Zaken) nu al gehaald. Bij het aankondigen van de proef werd de verwachting uitgesproken dat er in de komende twee jaar in totaal 1500 deelnemers zouden zijn.



Vliegenthart is verheugd om de belangstelling: "Amsterdam wil mensen stimuleren om aan het werk te gaan. Met dit experiment willen we bekijken of werkzoekenden sneller werk vinden en uit de bijstand komen als ze wat vrijer worden gelaten en wat mogen bijverdienen."



Dubbel en dwars

Dat er meer aanmeldingen zijn dan verwacht, zou niet voor hogere kosten hoeven zorgen. Er is een budget van 4 tot 6 miljoen euro vrijgemaakt voor het experiment. Op den duur denkt Amsterdam dat dubbel en dwars terug te verdienen doordat de gemeente minder kwijt is aan uitkeringen.



Met de regeling kunnen bijstandsgerechtigden een aanvulling op de uitkering verdienen. De helft van het bedrag dat met werken wordt verdiend gaat naar de gemeente, de andere helft (maximaal 200 euro) is voor de bijstandsgerechtigde. Zijn de verdiensten hoger, dan wordt dat bedrag op de bijstand in mindering gebracht.



Het verdiende bedrag heeft geen invloed op belastingtoeslagen of op vergoeding van kinderopvang. In principe mogen alle bijstandsgerechtigden in Amsterdam met de proef meedoen. Aanmelden kan tot 1 augustus van dit jaar.



Onderzoek

Onderzoekers van UvA en de HvA gaan onder 750 deelnemers de effecten onderzoeken. Daarbij kijken ze tot over vier jaar wat de gevolgen zijn.



De gemeente begon met de proef toen Amsterdam werd uitgesloten van een vergelijkbaar landelijk experiment, na een conflict met de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma.



Landelijk zijn vijf gemeenten geselecteerd waar hooguit 750 bijstandsgerechtigden 200 euro per maand mogen bijverdienen.