Vechtstraat in Zuid in shock: ‘Het was na die schoten doodstil op straat’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De bewoners schrokken woensdagnacht rond 4.00 uur wakker van ‘een stuk of acht’ doffe knallen. Sommigen waagden een kijkje door een kier van de gordijnen, anderen gingen midden in de nacht de straat op.

Een jongen die naast het getroffen huis woont, sprong meteen na het eerste schot instinctief uit zijn bed en dook op de grond. Hij is nog in shock van de nachtelijke schietpartij.

Een jong stel, een paar deuren verderop, was ook meteen klaarwakker. “Het was na die schoten doodstil op straat. We hoorden geen auto of scooter wegrijden. We durfden ook niet naar het raam te lopen,” zeggen ze.

Wie in de beschoten woning woont, weten ze niet, zoals meer mensen in de straat. In de ruit van de woning zitten acht kogelgaten.

Op de eerste etage van de beschoten woning hangt een camera. Voor het huis staat een groen bankje. “Wij zitten daar op. We hopen niet dat men denkt dat wij er iets mee te maken hebben,” zegt een van de buurjongens.

“Justin is de dupe van andermans zaakjes,” weet een ander.

De buitendeur van de beschoten portiekwoning staat wijd open. Een timmerman van woningbouwvereniging Ymere komt rond het middaguur de deur repareren. Kort daarna brengt een bezorger eten. Voor het slachtoffer, zegt iemand. “Hij is alweer uit het ziekenhuis.”

Dinsdagmiddag was in dezelfde straat ook al een schietpartij, waarbij een man zwaargewond raakte. Het gaat om de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit Holendrecht, Zuidoost. De schutter is voortvluchtig.

De recherche onderzoekt de connectie tussen beide schietpartijen.

Femke Halsema

Woensdagmiddag brengt burgemeester Femke Halsema met haar gevolg van politieagenten in haar kielzog een bezoek aan de buurt om haar medeleven te betuigen. Er is een mobiele post neergezet waar omwonenden aan de politie en de gemeente hun verhaal kwijt kunnen. Die bus zal er ook vannacht staan, zegt Halsema.

“Het is heel ongewoon dat er twee schietpartijen plaatsvinden binnen 24 uur in één straat. Dat raakt de bewoners. We willen hun laten weten dat ze hun angsten kunnen bespreken,” aldus Halsema.

Beeld Hanneloes Pen

Sommige buurtbewoners wijzen naar de coffeeshop Relax op de hoek. Ze vermoeden dat de schietpartij daar wel iets mee te maken heeft. Vlakbij de zaak is dinsdagmiddag immers rapper Bigidagoe uit Holendrecht neergeschoten.

Een medewerker van Relax heeft zelf niets gezien. “Ze zeggen dat Bigidagoe hier dinsdagmiddag vlak voordat hij neergeschoten is, wat kwam kopen. Ik was er zelf niet. Hij leeft nog. Dat kan dus nooit door grote criminelen zijn gedaan. Zo’n gast, met die omvang, kun je moeilijk missen. Het zijn kleine kindjes die dit doen. En intussen wijzen ze naar ons. Wij doen er juist alles aan om de straat netjes te houden. Wij horen bij de buurt.”

Een buurman woont al 37 jaar in de straat. Hij heeft de buurt zien veranderen. “Vroeger woonden hier oudere mensen en gezinnen, nu zijn het veel studenten en jongeren die van huisjesmelkers 1800 euro huur moeten betalen,” zegt de man. Dat buren wijzen naar de coffeeshop is niet terecht, vindt hij. “Daar hebben we helemaal geen last van.”

Halsema houdt nog even stil bij de man en informeert hoe het met hem gaat. Een kennis van de bewoner kijkt haar vragend aan: “Wanneer komt nou dat nieuwe straatnaambordje? Dat bordje met de naam Vecht-of-Schietstraat.”