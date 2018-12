Vechtsporter en filmacteur Jon Bluming overleden

Dat heeft zijn goede vriend en leerling Joop Reilman dinsdag bevestigd.



Bluming was grootmeester in enkele traditionele Japanse vechtsporten en daarnaast Korea-veteraan. Hij vocht als oorlogsvrijwilliger in de Koreaanse oorlog (1950-1953) in een Nederlands bataljon als onderdeel van de Amerikaanse Tweede Divisie, 38e regiment. In die gevechten raakte hij volgens zijn biografie twee keer gewond.



De Amsterdammer, die al lange tijd in De Bilt woonde, was een leerling van de pionier van het judo in Nederland, 'opa Schutte' uit Haarlem en specialiseerde zich in de jaren vijftig in Seoel in de Koreaanse vechtsport Taekgyeon. Ook volgde hij judotraining bij gerenommeerde judoka's in Tokio.



Prestigieuze onderscheidingen

Bluming was in de jaren zestig in belangrijke mate betrokken bij de oprichting van diverse bonden, zoals de Nederlandse Karate Associatie (NKA), de Europese Karate Organisatie (EKO) en de Internationale Karate Organization (IKO).



Bluming was ook de eerste buitenlander die les gaf in karate in het land van herkomst en was een belangrijke ambassadeur van het Kyokushinkai-karate in Europa. Hij kreeg diverse prestigieuze onderscheidingen en reikte tot de 10e 'dan' in het Kuokushin-karate.



In de jaren zestig en zeventig werd Bluming steeds vaker gevraagd voor films en tv-producties. Zo had hij onder meer rolletjes in Turks Fruit (1973), De Inbreker (1972), Naakt over de schutting (1973), Moord in extase (1984) en De Ratelrat (1987). Ook speelde hij meerdere seizoenen mee in de succesvolle gevangeniskomedie Laat maar zitten met John Kraaijkamp. Bluming laat een vrouw en twee kinderen na.