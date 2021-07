Vechtschool Pancration nu echt dicht, maar er is hoop op een nieuw pand

Veel kinderen die bij Pancration kwamen konden er gratis sporten dankzij de Stadspas van de gemeente. Beeld Marc Driessen

Drie vrachtwagens vol verlieten vorige week sportschool Pancration in Noord. Fitnessapparatuur, twintig bokszakken, de gewonnen vechtsportbokalen, maar ook de bar, de verlichtingen en de vloer waarop getraind werd zijn naar een opslag gebracht. “Emotioneel was het heel zwaar,” zegt bedrijfsleider Sharon Dolman (37) over het leeghalen van het pand. “We hebben hier bijna twintig jaar gezeten.”

In 2002 begon vader Chris Dolman (75) Pancration in een oud schoolgebouw. In 2011 kocht hij het pand van de gemeente, om het daarna met eigen geld te verbouwen. Om de rekeningen te kunnen betalen, werd het in 2018 verkocht aan een Tsjechische investeerder. Een huurcontract werd niet afgesloten, want vader Dolman was een man van de ‘oude stempel’ die de nieuwe eigenaar vertrouwde. Sharon: “Mijn vader was het type van ‘een man een man, een woord een woord’.”

Dat woord werd niet gehouden, en een maand geleden verscheen een dwangbevel. De investeerder gaat over tot verkoop en daarvoor moet het pand leeg worden opgeleverd. Sharon Dolman overwoog nog om het pand langdurig te gaan kraken, maar na overleg met politie besloot ze afgelopen week toch de boel leeg te halen. Maandagmorgen de sleutels overgedragen aan de deurwaarder.

Pancration is niet zomaar een vechtsportschool. Veel van de driehonderd kinderen die er kwamen konden er gratis sporten dankzij de Stadspas van de gemeente. En ook voor de ruim driehonderd volwassenen die er sportten voelde de plek als een tweede – en soms zelfs eerste – huiskamer. Dolman: “Ik heb geïsoleerde vrouwen die hier kwamen en nu hun plekje kwijt zijn. Kwetsbare meisjes ook. Bij Pancration maakt het niet uit wat voor kleur je hebt, wat voor afkomst. Dat geldt echt niet voor elke sportschool.”

Inzet vanuit de gemeente

Wethouder Simone Kukenheim (Sport) gaf de afgelopen maanden vaker aan dat Pancration een ‘waardevolle voorziening voor de buurt’ is die zorgt voor ‘cohesie in de buurt’. De wethouder onderzocht of het pand van de eigenaar aangekocht kon worden, maar dat bleek niet haalbaar. Een langer verblijf kon ook niet worden gerealiseerd – ondanks dat het pand nu leegstaat voor anti-kraak. Een nieuw pand werd niet gevonden.

Dolman waardeert de inzet die er vanuit de gemeente en de wethouder komt. Tegelijkertijd vraagt ze zich af waarom het niet lukt. Dolman: “Waarom kunnen ze niet één locatie voor ons vrijmaken? Als je echt iets wil, waarom lukt er dan niks?”

Op het Buikslotermeerplein heeft Dolman zelf inmiddels de ideale locatie gevonden, met één obstakel: het pand heeft niet de juiste vergunningen. Weliswaar kent het pand een maatschappelijke bestemming, maar geen sportbestemming. Kukenheim zei tijdens de raad al te kijken met het stadsdeel ‘om iets met de bestemming te doen’ en dat ze Pancration wil helpen met de ‘trapjes in de ambtelijke molen’.

Die ambtelijke molen kan zeker nog acht weken draaien, als het niet langer is, weet Dolman. “Het is niet zo een-twee-drie geregeld.” In de tussentijd hoopt de bedrijfsleider dat ze met Pancration en de tien medewerkers tijdelijks ergens anders in Noord onderdak kan krijgen. Idealiter in een oude gymzaal waar ze de komende maanden mogen zitten. Dolman: “De gemeente wil dat kinderen sporten. Juist deze kwetsbare groep heeft nu niks. Wij kunnen dat realiseren.”