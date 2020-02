Vechtpartij met stroomstootwapen op Vossius Gymnasium

Het Mediacollege Amsterdam aan de Dintelstraat. Beeld Marc Driessen

Jan van Muilekom, rector van het Vossius Gymnasium, heeft de ouders en leerlingen van de school op de hoogte gesteld van het incident. Deze mail is in het bezit van Het Parool. Hij schrijft: ‘Een groep leerlingen van een naburige school kwam verhaal halen naar aanleiding van een eerder conflict. Daarbij had een van de betrokkenen een verboden stroomstootwapen bij zich.’

Het zou gaan om jongeren van het Mediacollege Amsterdam, zeggen leerlingen van het Vossius tegen Het Parool. Op videobeelden die in het bezit zijn van deze krant is te zien hoe meerdere jongeren met elkaar in gevecht zijn. Hier wordt vooral op één jongen ingeslagen, waarbij hij ook met de vuist op zijn hoofd wordt geraakt. In de video is niet te zien of het stroomstootwapen wordt gebruikt, al zegt één van de leerlingen dat dit wel is gebeurd. De rector weerspreekt dit in zijn brief.

Ook staat er in de brief dat de politie erbij is betrokken en meerdere leerlingen zijn verhoord. ‘Mede op basis daarvan zijn er op de andere school leerlingen aangehouden en verhoord.’

De rector sluit af met te zeggen dat er met de andere school ‘goed contact’ is en ze de komende dagen ‘extra alert’ zullen zijn.