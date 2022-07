Vechtpartij in Vianenstraat Zuidoost, politie doet onderzoek

Beeld Joris van Gennip

Rond 19.40 uur kwamen bij de politie diverse meldingen binnen over een vechtpartij in Gein, waarbij mogelijk ook gestoken was. Hierop zetten de hulpdiensten divers materieel in: er kwam een traumahelikopter ter plekke en meerdere ambulances.

Op de plaats delict vond de politie bloedsporen in een portiek. Voor verder onderzoek is de politie de woning binnengegaan. In het pand is één verdachte aangehouden. De politie weet niet waar het slachtoffer zich bevindt en verricht ook buiten de woning sporenonderzoek.