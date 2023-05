Vechtpartij in de RAI tussen stemmers voor Turkse verkiezingen

Op de beelden is te zien dat een grote groep mannen op de vuist gaat. Een woordvoerder van de RAI bevestigt dat er zondag een vechtpartij is geweest, maar wil daar verder niet op ingaan.

De politie laat weten dat ze zondag inderdaad ter plaatse zijn geweest bij ‘een opstootje in de RAI’. “Dat ging om duw- en trekwerk tussen stemmers,” zegt de woordvoerder die ook meldt dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

Volgens de politie staan de Turkse verkiezingen in de RAI onder verantwoordelijkheid van de Turkse ambassade en de RAI, en komt de politie alleen ter plaatse ‘als er mogelijk sprake is van strafbare feiten’.

Een woordvoerder van de Turkse ambassade bevestigt tegenover ANP dat er zondagmiddag inderdaad ‘een aantal stemmers met elkaar op de vuist is gegaan’. Volgens de woordvoerder was er onenigheid tussen enkele stemmers. Waarover precies, is niet bekend. Extra veiligheidsmaatregelen worden er na de vechtpartij niet genomen.

Spanningen tussen partijen

De aanleiding voor de vechtpartij blijft onduidelijk, al zijn er al langer spanningen tussen aanhangers van de zittende president Recep Tayyip Erdogan en die van de oppositie. Die bestaat dit jaar uit zes partijen die zich verenigd hebben, en zo na jaren hopen de macht van Erdogan te breken.

De stemmen in het buitenland zijn belangrijk voor Erdogan. Tijdens de laatste verkiezingen in 2018 gaven de stemmen van Turken die in het buitenland wonen namelijk de doorslag. Bijna 75 procent van de in het buitenland woonachtige Turken stemde toen op Erdogan.

Stemmen Turkse Nederlanders

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap níét stemt. Wie wel gaat, kan tot en met 7 mei zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam en tot 1 mei in Eindhoven. In Amsterdam kan gestemd worden in hal 8 van de RAI, de plek waar op de beelden ook de vechtpartij is.

Na het stemmen gaan de stembiljetten naar Ankara en worden ze op 14 mei – de dag dat er in Turkije zelf gestemd kan worden – geteld.

De RAI is een van de vier locaties waar Turkse Nederlanders kunnen stemmen. Beeld Marco Okhuizen

