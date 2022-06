Vayhishta Miskin (Bij1) wordt bestuurder: ‘Voor de mensen die al in Zuidoost woonden toen het nog geen feest was’

Voor het eerst in de geschiedenis van de jonge partij krijgt Bij1 een bestuurder: in Amsterdam-Zuidoost, waar Vayhishta Miskin (36) toetreedt tot het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Natuurlijk is er nagedacht over de uitnodiging van het nieuwe college om deel uit te gaan maken van het dagelijks bestuur. Hoeveel ruimte krijgt de bestuurder van Bij1 om de komende vier jaar een eigen politieke agenda te voeren? “De grote lijnen staan vast,” vertelt Vayhishta Miskin over het collegeakkoord van PvdA, GroenLinks en D66. “De ruimte daartussen zullen we zelf moeten zoeken. Een belangrijk argument is de wens van de kiezer. We zijn de tweede partij van Zuidoost. Als je zo veel vertrouwen krijgt, moet je ook leveren als politieke partij.”

Supergoed gedaan

En dus treedt Miskin volgende week officieel toe tot het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Haar collega’s zijn al bekend: Tanja Jadnanansing blijft namens de PvdA ook de komende vier jaar stadsdeelvoorzitter, GroenLinks schuift Raoul White naar voren als opvolger van Dirk de Jager. Miskin zegt zich te verheugen op de samenwerking. Dat is een verstandige uitspraak voor elke nieuwe bestuurder, maar in dit geval klinkt het oprecht gemeend. “Als bewoner van Zuidoost heb ik Tanja kunnen volgen. Ze heeft het supergoed gedaan. Ik vind haar gewoon heel tof.”

De gang naar het stadsdeelkantoor betekent een afscheid van Schiphol, waar de 36-jarige Miskin de afgelopen jaren als organisator werkzaam was voor de vakbond FNV. Uitgerekend vorige week werd op de luchthaven een akkoord gesloten over betere arbeidsvoorwaarden. “De uitkomst ligt momenteel ter stemming voor aan de leden,” vertelt ze. “Het is goed dat er wat gebeurt. Schiphol is een klassiek voorbeeld van de neoliberale race naar beneden. De reizigers vliegen voor een paar tientjes naar Spanje en de medewerkers die hun koffers afhandelen krijgen 10,67 per uur.”

Mond opentrekken

De strijdbaarheid neemt Miskin mee naar haar nieuwe baan, samen met haar tact. “Ik heb ook op het bestuurssecretariaat van de vakbond gewerkt,” zegt ze lachend. “Daar heb ik geleerd wanneer ik mijn mond moet opentrekken en wanneer niet.” Met die vaardigheden wil ze zich vooral sterk maken voor de oorspronkelijke bewoners van het stadsdeel, de vaders en de moeders met twee of drie baantjes, en de kinderen die in soms moeilijke omstandigheden hun weg moeten vinden. In haar woorden: “De mensen die al in Zuidoost woonden toen het nog geen feest was.”

Want dat is in haar ogen een belangrijke opdracht voor het bestuur. Het stadsdeel mag zich de laatste jaren verheugen in de warme belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en kopers van buiten, maar wat betekent al die aandacht voor de oorspronkelijke bewoners? Miskin: “Ik ben opgegroeid in Reigersbos. Van mijn vrienden van vroeger woont bijna niemand meer in Zuidoost. Ze kunnen hier geen woning betalen en zijn vertrokken naar Almere, Purmerend of Uithoorn. Met tegenzin, want ze waren liever hier gebleven.”

Enorme veerkracht

Ook omdat die oorspronkelijke bewoners koppig in de Bijlmer bleven geloven toen buiten het stadsdeel vrijwel niemand dat deed. “Er zijn nu heel veel positieve ontwikkelingen, maar twintig jaar geleden was dat een heel ander verhaal. Er gebeurde van alles, maar deze mensen toonden een enorme veerkracht, echt een kenmerk van Zuidoost. Ik vind het pijnlijk dat de bewoners die er toen voor gingen, nu uit het stadsdeel wordt verdreven omdat ze geen huur van 800 euro of meer kunnen opbrengen. Het doet geen recht aan wat zij voor Zuidoost betekenen.”

Dat is een flinke kluif om de tanden in te zetten. Miskin beseft dat daarbij met speciale aandacht naar de allereerste bestuurder van Bij1 zal worden gekeken. “Ja, ook daar hebben we over gesproken binnen de partij. Ik voel de verantwoordelijkheid wel. Als ik het niet goed doe, zal dat afstralen op Bij1. Tegelijkertijd kan ik, door het goed te doen, als bestuurder een bijdrage leveren aan de groei die de partij doormaakt. Ik vind het wel heel mooi dat ik dat hier kan doen. Zuidoost heeft mij veel gegeven. Nu kan ik hopelijk ook iets terugdoen.”